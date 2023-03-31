Cотрудник посольства Эстонии подлежит высылке из России

Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Эстонии в Москве, как пишет ERR. По сообщению МИД РФ, речь идет об ответной мере на принятое неделю назад решение Таллинна выслать из Эстонии сотрудника российской дипмиссии.
В пятницу, 31 марта, в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Ей был "выражен решительный протест" в связи с объявлением 24 марта "persona non grata" и "без каких-либо оснований" дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллинне, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги. Было сказано, что будем вынуждены осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России", - говорится в заявлении МИД РФ, в котором также подчеркивается, что "ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллинне".
Это означает, что эстонскому дипломату, фамилия которого не называется, придется уехать из России до 5 апреля.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заверил, что работа посольства Эстонии в Москве прерываться не будет.
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