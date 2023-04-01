СТАТИСТИКА ⟩ Путешествовать стали больше, однако до предпандемийного уровня еще далеко

Согласно результатам проведенного в 2022 году Департаментом статистики исследования туризма, жители Эстонии совершили более миллиона поездок за рубеж с ночлегом, что на 90 процентов больше по сравнению с 2021 годом. Поездок по Эстонии с ночлегом было около 2,6 миллиона, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. На зарубежные поездки потратили свыше миллиарда евро, а на поездки внутри страны - более 178 миллионов.
Самыми популярными странами назначения для путешествий с ночевками в 2022 году были соседние Финляндия и Латвия. В Финляндию было совершено 140000 поездок, что на 68 процентов больше, чем в предыдущем году. Латвию жители Эстонии посетили 128100 раз - в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.
По сравнению с 2021 годом расходы жителей Эстонии на зарубежные поездки в среднем выросли на 15 процентов. "Наибольшими были расходы на транспорт, размещение, а также питание и напитки. В основном жители Эстонии останавливались за рубежом в платном сегменте размещения. Если сравнивать данные с данными за пару предыдущих лет, то бесплатные возможности размещения используются почти вполовину меньше, чем во время пандемии", - отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Целью более 1,5 миллиона поездок по Эстонии с ночлегом в 2022 году был отдых, далее следовали поездки в целях посещения знакомых или родственников (767 000). Количество рабочих поездок по стране увеличилось по сравнению с 2021 годом на 23 процента.
Как и в предыдущие годы, самыми популярными направлениями для внутренних поездок с ночлегом остаются Таллинн, Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды. По сравнению с 2021 годом значительно увеличилось посещение Хийуского (на 57%) и Ида-Вируского (на 42%) уездов.