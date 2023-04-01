СТАТИСТИКА ⟩ Путешествовать стали больше, однако до предпандемийного уровня еще далеко

Самыми популярными странами назначения для путешествий с ночевками в 2022 году были соседние Финляндия и Латвия. В Финляндию было совершено 140000 поездок, что на 68 процентов больше, чем в предыдущем году. Латвию жители Эстонии посетили 128100 раз - в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Фото: Statistikaamet

По сравнению с 2021 годом расходы жителей Эстонии на зарубежные поездки в среднем выросли на 15 процентов. "Наибольшими были расходы на транспорт, размещение, а также питание и напитки. В основном жители Эстонии останавливались за рубежом в платном сегменте размещения. Если сравнивать данные с данными за пару предыдущих лет, то бесплатные возможности размещения используются почти вполовину меньше, чем во время пандемии", - отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Целью более 1,5 миллиона поездок по Эстонии с ночлегом в 2022 году был отдых, далее следовали поездки в целях посещения знакомых или родственников (767 000). Количество рабочих поездок по стране увеличилось по сравнению с 2021 годом на 23 процента.