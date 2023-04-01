Экс-глава Eesti Energia: "Новые сокращения вероятны"

По словам Хандо Суттера, который до конца марта возглавлял госкомпанию "Eesti Energia", бум производства сланцевого электричества во второй половине 2022 года останется кратковременным. По его предположению, как сообщает ERR, на электростанциях потребуется сокращать кадры.
Свою оценку ситуации Хандо Суттер высказал в передаче "Reedene Intervjuu" на радиостанции "Vikerraadio", отвечая на вопрос о том, понадобятся ли следующей зимой сотни людей, дополнительно нанятых для работы на электростанциях во время энергетического кризиса.
- Факт в том, что с Рождества у нас были остановлены сланцевые электростанции, а в 2022 году они и в Иванов день работали на полную мощность. Мы уже давно не производили столько электроэнергии из сланца, как в прошлом году, и причины этого вполне понятны, - сказал Суттер.
Однако с падением биржевых цен на электричество в этом году выработка Нарвских электростанций снова снизилась, а вместе с ней и потребность в персонале.
Как отметил Суттер, больше возможностей сохранить персонал есть на шахтах, потому что добытый сланец может не только сжигаться в котлах электростанций, но и использоваться в химической промышленности.
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