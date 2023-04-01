Экс-глава Eesti Energia: "Новые сокращения вероятны"

Свою оценку ситуации Хандо Суттер высказал в передаче "Reedene Intervjuu" на радиостанции "Vikerraadio", отвечая на вопрос о том, понадобятся ли следующей зимой сотни людей, дополнительно нанятых для работы на электростанциях во время энергетического кризиса.

- Факт в том, что с Рождества у нас были остановлены сланцевые электростанции, а в 2022 году они и в Иванов день работали на полную мощность. Мы уже давно не производили столько электроэнергии из сланца, как в прошлом году, и причины этого вполне понятны, - сказал Суттер.

Однако с падением биржевых цен на электричество в этом году выработка Нарвских электростанций снова снизилась, а вместе с ней и потребность в персонале.