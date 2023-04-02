Postimees: Эстония не в состоянии себя прокормить, фермеры бьют тревогу

С точки зрения продовольственной безопасности эстонского государства ситуация становится еще более критической из-за того, что в позапрошлом году местным свиноводам удалось произвести на пятую часть меньше свинины, чем съели жители Эстонии. Остальное пришлось импортировать из других стран. Другими словами, в позапрошлом году самообеспеченность Эстонии свининой составляла 81%.

Департамент статистики пока не располагает данными за прошлый год, но, учитывая значительное сокращение поголовья свиней, это означает, что способность Эстонии обеспечить население страны местной свининой еще меньше.

Эстония находится в невыгодном положении и по многим другим видам сельскохозяйственной продукции: потребление превышает внутреннее производство. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2022 году на эстонских полях было выращено менее двух третей картофеля, съеденного (а также посеянного) в Эстонии. Половину яиц пришлось импортировать, тогда как два десятилетия назад импортировалась лишь десятая часть. Две трети свежих овощей пришлось импортировать, причем за последние три года импорт постоянно увеличивался. Из фруктов и ягод - лучшего отечественного урожая за последние годы - большинство (88%) иностранного происхождения.