Postimees: Эстония не в состоянии себя прокормить, фермеры бьют тревогу

Поскольку жители Эстонии потребляют гораздо больше мяса, яиц, картофеля, овощей и фруктов, чем могут произвести местные фермеры, возникает вопрос, как в случае чрезвычайной ситуации - будь то эпидемия, засуха или, не дай Бог, что похуже - людям не остаться голодными и выжить. Газета Postimees посвятила этому большой тематический репортаж.
С точки зрения продовольственной безопасности эстонского государства ситуация становится еще более критической из-за того, что в позапрошлом году местным свиноводам удалось произвести на пятую часть меньше свинины, чем съели жители Эстонии. Остальное пришлось импортировать из других стран. Другими словами, в позапрошлом году самообеспеченность Эстонии свининой составляла 81%.
Департамент статистики пока не располагает данными за прошлый год, но, учитывая значительное сокращение поголовья свиней, это означает, что способность Эстонии обеспечить население страны местной свининой еще меньше.
Эстония находится в невыгодном положении и по многим другим видам сельскохозяйственной продукции: потребление превышает внутреннее производство. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2022 году на эстонских полях было выращено менее двух третей картофеля, съеденного (а также посеянного) в Эстонии. Половину яиц пришлось импортировать, тогда как два десятилетия назад импортировалась лишь десятая часть. Две трети свежих овощей пришлось импортировать, причем за последние три года импорт постоянно увеличивался. Из фруктов и ягод - лучшего отечественного урожая за последние годы - большинство (88%) иностранного происхождения.
Конкуренция на общеевропейском рынке для местных фермеров усложняется различными субсидиями, которые в других странах обычно выше, а также субсидиями на государственную помощь, которые могут быть выплачены в условиях кризиса, говорит в репортаже Postimees глава Эстонской сельско-хозяйственной торговой палаты Антс Ноот. По его словам, учитывая обстоятельства - война в Украине и коронакризис - у Эстонии меньше возможностей для поддержки отечественных сельскохозяйственных секторов в сравнении с другими странами: "Это влияет на ситуацию с конкуренцией. Вот где собака зарыта".
Ноот знает одного молочного фермера, который "работает как сумасшедший с утра до ночи, но это ни к чему не приводит". Ноот описывает: "У него уже был план взять передышку. Но потом цена на молоко на какое-то время выросла, он снова начал (усердно работать), но теперь цена на молоко снова падает".
"Будет очень печально, если внутреннее производство продуктов питания в Эстонии сократится", - говорит Антс Ноот, рассуждая о текущих и будущих процессах. Он не советует слишком надеяться на то, что недостающие продукты можно будет импортировать из других стран, особенно если произойдет катастрофа в сфере безопасности или стихийное бедствие. Другими словами, война, засуха, эпидемия.
По его словам, коронакризис показал, что когда страны находятся в большой беде и есть нужда защитить свой народ, закрытие границ и препятствование торговле не является проблемой, даже в Европе, где границ как таковых нет. "Я верю, что все будет не так плохо, - добавляет Ноот, - но все-таки нужно немного думать об этих вещах".
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