Приблизительно половина собственников недвижимости не страхуют свою ответственность перед соседями

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, четверть жилых площадей не застрахована, и всего половина собственников недвижимости заключили договор страхования ответственности. Страхование ответственности призвано обеспечить покрытие ущерба, нанесенного другим людям, например, если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если стоящее в вашем саду дерево во время бури упадет на автомобиль соседа.

"Число договоров страхования ответственности, заключенных одновременно с оформлением страхования жилья, в последние годы возросло, однако в случае приблизительно половины жилых площадей договор страхования ответственности не заключен", - отметил Пийрсалу, добавив, что несчастные случаи, связанные с ответственностью собственников недвижимости, происходят реже, чем случаи, связанные со страхованием жилья, но обходятся они гораздо дороже.

- В прошлом году самым распространенным случаем, связанным со страхованием ответственности, было нанесение соседям ущерба, связанного с водой; а также ущерб соседям наносился в ходе ремонтных работ. Страхование ответственности обеспечивало покрытие ущерба также в тех случаях, когда дети ломали имущество чужих людей, за что их родители несли ответственность, - рассказал Пийрсалу.

В 2022 году было заключено 438600 договоров страхования жилья, в случае 325700 из которых было оформлено также страхование ответственности.

По свежим данным Департамента статистики, в Эстонии активно используются в общей сложности 557150 жилых помещений.