Приблизительно половина собственников недвижимости не страхуют свою ответственность перед соседями

По подсчетам Союза страховых обществ Эстонии, в прошлом году были выплачены возмещения в 29400 случаях, связанных со страхованием жилья. Касающихся жилья случаев, связанных со страхованием ответственности, было 1700 - из них в большинстве был нанесен ущерб соседям. Если в случае страхования жилья средняя сумма ущерба составила 1430 евро, то в случае страхования ответственности - 1720 евро.
По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, четверть жилых площадей не застрахована, и всего половина собственников недвижимости заключили договор страхования ответственности. Страхование ответственности призвано обеспечить покрытие ущерба, нанесенного другим людям, например, если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если стоящее в вашем саду дерево во время бури упадет на автомобиль соседа.
"Число договоров страхования ответственности, заключенных одновременно с оформлением страхования жилья, в последние годы возросло, однако в случае приблизительно половины жилых площадей договор страхования ответственности не заключен", - отметил Пийрсалу, добавив, что несчастные случаи, связанные с ответственностью собственников недвижимости, происходят реже, чем случаи, связанные со страхованием жилья, но обходятся они гораздо дороже.
- В прошлом году самым распространенным случаем, связанным со страхованием ответственности, было нанесение соседям ущерба, связанного с водой; а также ущерб соседям наносился в ходе ремонтных работ. Страхование ответственности обеспечивало покрытие ущерба также в тех случаях, когда дети ломали имущество чужих людей, за что их родители несли ответственность, - рассказал Пийрсалу.
В 2022 году было заключено 438600 договоров страхования жилья, в случае 325700 из которых было оформлено также страхование ответственности.
По свежим данным Департамента статистики, в Эстонии активно используются в общей сложности 557150 жилых помещений.
По словам менеджера по страхованию имущества "If Kindlustus" Вейко Сеппа, при оформлении страхования жилья стоит задуматься о том, что ни одно жилье не защищено, например, от пожаров, обусловленных проблемами с электрическими системами. "К сожалению, это одна из самых распространенных причин возникновения пожаров. Поэтому застраховать свое жилье нужно не только тем людям, которые взяли банковский кредит. Это важно для всех тех людей, которые, глядя на нынешние цены, не хотят восстанавливать свое жилье за счет собственных средств, - говорит Сепп. - Также людям стоило бы пересмотреть суммы, предусмотренные ими в случае страхования ответственности и страхования домашнего имущества, чтобы эти суммы по-прежнему были достаточными при нынешней инфляции".