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Изменение климата вызывает в Эстонии все более интенсивные дожди

Северное побережье
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Дети под проливным дождем.
Дети под проливным дождем. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Эстонии все чаще идут проливные дожди. По мнению ученых, как передает ERR, это обстоятельство придется учитывать в будущем специалистам по городскому планированию.

Когда инженер проектирует городскую систему ливневой канализации, он основывается на расчете осадков и заранее рассчитывает, как часто в определенном месте ожидается дождь определенной силы. Однако уже сейчас инженеры заметили, как пишет ERR, что при планировании ливневой канализации по текущим показателям в городе часто случаются наводнения.

Готово исследование эстонских ученых, в котором пересмотрели нынешние расчеты осадков, сделанные в 1970-х годах. Для этого ученые проанализировали измерения осадков за последние 70 лет с одиннадцати метеостанций Эстонии.

"Наш анализ показал, что в будущем у нас будут значительно чаще идти такие интенсивные дожди. Другими словами, такой дождь, который у нас был, например, раз в два года, теперь идет каждый год. Дождь, который был, например, раз в пять лет, сейчас, может быть каждый второй или третий год", - рассказал заведующий кафедрой сельского строительства и водного хозяйства Эстонского университета естественных наук Тоомас Тамм.

В среднем проливные дожди в Эстонии становятся каждое десятилетие сильнее на 4 процента.

Подробнее - в статье на новостном портале Rus.ERR. 

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Эстония
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