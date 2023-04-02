Суд оправдал нарвитянку, оштрафованную за сувенир в форме карты России

В конце 2022 года рано утром Ирина на автомобиле пересекала границу в Нарве, как пишет "Нарвская газета". Коврик в форме очертаний карты России, который Ирине подарили лет десять назад, находился на приборной панели, как обычно. На нем лежали ключи и другие мелкие предметы. Сотрудник погранохраны, заметив коврик, позвал коллегу, который и составил протокол о нарушении.

Штраф был выписан нарвитянке за наличие в ее машине "символа, связанного с агрессивными актами Российской Федерации и совершенным в Украине геноцидом", как процитировала протокол "Нарвская газета". Женщина обратилась в суд, который в конце марта снял с нее штраф.

По словам представлявшего Ирину юриста Александра Гамазина, Вируский уездный суд согласился с тем, что составленный протокол и штраф были неправомерными.