Суд оправдал нарвитянку, оштрафованную за сувенир в форме карты России

Идаская префектура полиции в январе 2023 года оштрафовала нарвитянку Ирину на 400 евро за то, что на приборной панели ее автомашины находился резиновый мат в форме карты России, со словом "Россия" и окрашенный в цвета российского триколора. Вируский уездный суд в конце марта снял с женщины неправомерный штраф, о чем написала "Нарвская газета".
В конце 2022 года рано утром Ирина на автомобиле пересекала границу в Нарве, как пишет "Нарвская газета". Коврик в форме очертаний карты России, который Ирине подарили лет десять назад, находился на приборной панели, как обычно. На нем лежали ключи и другие мелкие предметы. Сотрудник погранохраны, заметив коврик, позвал коллегу, который и составил протокол о нарушении.
Штраф был выписан нарвитянке за наличие в ее машине "символа, связанного с агрессивными актами Российской Федерации и совершенным в Украине геноцидом", как процитировала протокол "Нарвская газета". Женщина обратилась в суд, который в конце марта снял с нее штраф.
По словам представлявшего Ирину юриста Александра Гамазина, Вируский уездный суд согласился с тем, что составленный протокол и штраф были неправомерными.
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