Полиция усилит контроль за лихачами

В апреле полиция усилит контроль за соблюдением скоростного режима. Жителей Эстонии просят сообщать о проблемных местах.
По словам подполковника полиции Сирле Лойгу, дорожное движение весной характеризуется постоянно растущими скоростями.
- Сухие дороги и весенняя погода притупляют чувство опасности водителей, и они нередко начинают сильнее жать на газ. Поэтому во время весенней дорожной толоки мы и сосредоточимся на водителях, превышающих скорость, чтобы напомнить о важности соблюдения скоростного режима и обеспечить безопасность участников движения, - заявила Лойго.
Предыдущие годы показали, что больше всего сообщении приходит из городского пространства, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 30 или 50 км/ч.
- Это вызывает самую большую тревогу, поскольку в городе больше всего пешеходов, и каждый превышенный километр влечет за собой более серьезные травмы, - пояснила Лойго.
Департамент полиции и пограничной охраны ждет на веб-странице www.liiklustalgud.ee подсказок о местах, где были замечены водители, превышающие скорость. Полиция будет обращать повышенное внимание к отмеченным местам во время дорожной толоки с 17 по 23 апреля.
Для того, чтобы отметить на веб-сайте подсказку, на карте необходимо выбрать правильное место и промежуток времени, когда водители больше всего превышают скорость, и описать свои наблюдения.
- С помощью как можно более точных данных мы сможем быть в местах, где нас больше всего ждут и где в нас больше всего нуждаются, - сказала Лойго и добавила, что в этом году дорожная толока будет впервые длиться всю неделю, чтобы полицейские смогли проверить как можно больше проблемных мест.