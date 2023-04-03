Полиция усилит контроль за лихачами

По словам подполковника полиции Сирле Лойгу, дорожное движение весной характеризуется постоянно растущими скоростями.

- Сухие дороги и весенняя погода притупляют чувство опасности водителей, и они нередко начинают сильнее жать на газ. Поэтому во время весенней дорожной толоки мы и сосредоточимся на водителях, превышающих скорость, чтобы напомнить о важности соблюдения скоростного режима и обеспечить безопасность участников движения, - заявила Лойго.

Предыдущие годы показали, что больше всего сообщении приходит из городского пространства, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 30 или 50 км/ч.

- Это вызывает самую большую тревогу, поскольку в городе больше всего пешеходов, и каждый превышенный километр влечет за собой более серьезные травмы, - пояснила Лойго.

Департамент полиции и пограничной охраны ждет на веб-странице www.liiklustalgud.ee подсказок о местах, где были замечены водители, превышающие скорость. Полиция будет обращать повышенное внимание к отмеченным местам во время дорожной толоки с 17 по 23 апреля.

Для того, чтобы отметить на веб-сайте подсказку, на карте необходимо выбрать правильное место и промежуток времени, когда водители больше всего превышают скорость, и описать свои наблюдения.