Михкель Нестор: Люди стали предпочитать сбережение потреблению

Эстонские потребители после затянувшегося праздника потребления стали вести себя более бережливо.
Сбережения населения в банках восстанавливаются, но розничной торговле приходится мириться с более скромными цифрами продаж.
Розничные продажи наконец пошли на спад
Экономика Эстонии находится на спаде, но это не проявляется равномерно во всех секторах экономики. Если в экспортной отрасли охлаждение экономического климата наблюдалось еще в начале прошлого лета, то для предприятий, ориентированных на обслуживание отечественных потребителей, конъюнктура была лучше. Однако в последние месяцы ситуация стала осложняться и во внутренней экономике.
Опубликованные на прошлой неделе данные об итогах продаж розничной торговли показывают, что в феврале продажи предприятий розничной торговли снизились на 6% в постоянных ценах, т.е. по сути в количественном выражении. Объем продаж в розничной торговле в действительности снижается уже с сентября прошлого года, но, по крайней мере поначалу, это был только кажущийся спад.
А именно, его базой сравнения стала осень 2021 года, когда немалое количество эстоноземельцев конвертировало свои пенсионные накопления в широкоэкранные телевизоры и айфоны. Так как упомянутые технические гаджеты не обязательно покупать каждый год (и поди знай, имелись бы на это деньги на этот раз), было ожидаемо, что продажи не могут оставаться на прошлогоднем уровне.
В последующие месяцы, конечно, вклад пенсионных денег в потребление уменьшился, и 7-процентное снижение в январе 2023 года и 6-процентное снижение в феврале все же отражают реальную ситуацию: продажи идут уже не очень хорошо. Правда, если измерять в номинальных ценах, т.е. в обычных евро, рост оборота все еще крепкий, почти 9% в феврале. Это связано с тем, что, несмотря на снижение спроса, продавцы по-прежнему ухитряются повышать цены.
Уверенность потребителей достигла уровня экономического кризиса
В действительности почти все экономические индикаторы предсказывали скорое снижение розничных продаж. Индекс потребительских цен в Эстонии в прошлом году вырос на колоссальные 19,4%, что примерно в два раза превышает рост доходов жителей Эстонии в прошлом году. Инфляция осталась практически на том же уровне и в начале года, поэтому потребление в конечном итоге должно снизиться.
Среди предупредительных индикаторов индекс чувства уверенности потребителей уже давно мигает красным светом. Этот показатель, который, по сути, публиковался с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость, в середине прошлого года впал в свободное падение, оказавшись в итоге там, откуда в свое время начали. А именно, прошлогоднее дно чувства уверенности потребителей было примерно там же, где и в 1993 году, когда бананы продавались на улице, а на площади Вабадузе гремели взрывы.
"В этом году сократились продажи товаров длительного пользования: компьютеров, бытовой техники и строительных материалов".
МИХКЕЛЬ НЕСТОР, экономический аналитик SEB
Другое дело, кажется ли такая оценка адекватной при взгляде на сегодняшнюю уличную картину. На сегодня ситуация значительно улучшилась - с уровня 1993 года мы достигли низшей точки экономического кризиса 2009 года.
Если посмотреть, что привело к свободному падению уверенности потребителей, то в первую очередь - то, что у страха глаза велики. Несмотря на то, что стремительная инфляция заметно ухудшила оценку домохозяйствами финансового положения своей семьи, самым важным фактором ухудшения уверенности потребителей была очень негативная оценка состояния экономики Эстонии в целом в последующие 12 месяцев.
Поскольку ожидаемой катастрофы не последовало, в последние месяцы уверенность немного восстановилась. Тем не менее единственный вопрос изучения потребителей, по которому настроение продолжает ухудшаться, - это вероятность совершения более крупных покупок в течение следующих 12 месяцев. Это находит отражение и в потребительском поведении.
Меньшая потребность в товарах длительного пользования
А именно, в текущем году наблюдается снижение объемов розничной торговли, прежде всего в тех сферах, которые торгуют товарами длительного пользования. В феврале больше всего, почти на 13% в годовом сравнении, продажи сократились в других специализированных магазинах, к которым относятся также компьютерные магазины. В январе розничные продажи в этой же сфере снизились на 11%.
Примерно такое же падение произошло и в другой сфере, получившей сильный импульс за счет средств второй пенсионной ступени, - продажа бытовой техники и строительных материалов, которая в феврале упала на 11%, а в январе - на 12% ниже уровня прошлого года. С другой стороны, правда, прошлогодняя база сравнения также высока. Помимо влияния пенсионной реформы, предыдущие высокие показатели продаж товаров длительного пользования также могли быть связаны с ожиданием дальнейшего роста цен, что вынуждало домохозяйства принимать решения о покупках раньше.
В других сферах розничной торговли спад пока остается более скромным. В феврале было даже два торговых направления, где продажи выросли. Объем продаж увеличился почти на 3% в магазинах алкогольных напитков и небольших продуктовых магазинах и, что несколько удивительно, почти на 5% в магазинах одежды и обуви.
Сбережения снова растут
Помимо быстрого роста цен и низкой уверенности потребителей, есть еще одна причина снижения потребления. А именно, люди снова стали больше экономить. Если с лета прошлого года вклады населения в банках стали медленно таять, то в последние три месяца спад сменился достаточно сильным подъемом.
С учетом цели Европейского центрального банка обуздать инфляцию за счет снижения потребления и увеличения сбережений, на данный момент это только приветствуется. Конечно, торговцы этому не обрадуются.