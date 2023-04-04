Михкель Нестор: Люди стали предпочитать сбережение потреблению

Поскольку ожидаемой катастрофы не последовало, в последние месяцы уверенность немного восстановилась. Тем не менее единственный вопрос изучения потребителей, по которому настроение продолжает ухудшаться, - это вероятность совершения более крупных покупок в течение следующих 12 месяцев. Это находит отражение и в потребительском поведении.

Меньшая потребность в товарах длительного пользования

А именно, в текущем году наблюдается снижение объемов розничной торговли, прежде всего в тех сферах, которые торгуют товарами длительного пользования. В феврале больше всего, почти на 13% в годовом сравнении, продажи сократились в других специализированных магазинах, к которым относятся также компьютерные магазины. В январе розничные продажи в этой же сфере снизились на 11%.

Примерно такое же падение произошло и в другой сфере, получившей сильный импульс за счет средств второй пенсионной ступени, - продажа бытовой техники и строительных материалов, которая в феврале упала на 11%, а в январе - на 12% ниже уровня прошлого года. С другой стороны, правда, прошлогодняя база сравнения также высока. Помимо влияния пенсионной реформы, предыдущие высокие показатели продаж товаров длительного пользования также могли быть связаны с ожиданием дальнейшего роста цен, что вынуждало домохозяйства принимать решения о покупках раньше.

В других сферах розничной торговли спад пока остается более скромным. В феврале было даже два торговых направления, где продажи выросли. Объем продаж увеличился почти на 3% в магазинах алкогольных напитков и небольших продуктовых магазинах и, что несколько удивительно, почти на 5% в магазинах одежды и обуви.

Сбережения снова растут

Помимо быстрого роста цен и низкой уверенности потребителей, есть еще одна причина снижения потребления. А именно, люди снова стали больше экономить. Если с лета прошлого года вклады населения в банках стали медленно таять, то в последние три месяца спад сменился достаточно сильным подъемом.