Кохтла-Ярве придется экономить на праздниках тоже

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре Ирина Путконен сказала, что хотя общий бюджет известен - на мероприятия культуры выделено 76 тысяч евро, однако какие мероприятия горуправление готово поддержать и какими суммами, перечислить детально она не может - горуправление должно утвердить уточненный бюджет. Но однозначно, что на праздниках придется экономить.

- В феврале в Кохтла-Ярве провели ряд мероприятий, посвященных 105-летию Эстонии, расходы войдут в общую сумму, - сказала она. - Довольно большие расходы предстоят на транспорт для творческих коллективов, которые поедут в начале лета на молодежный праздник песни и танца в Таллинн. От каких мероприятий придется отказаться, сейчас сказать не могу, но, например, "Музыку на воде" поддерживать из бюджета города не планируется. Это не значит, что от этой, как и от остальных традиций, придется отказываться - ведь и прежде не было задачи полностью оплачивать крупные культурные события в городе, только частично. Поэтому организаторам придется больше подумать, где найти средства - писать проекты, находить артистов, которым не надо платить больших гонораров, возможно, сокращать программы и прочие варианты уменьшения бюджета того или иного мероприятия.