Энергичный полет йыхвиских "фениксов" в мини-футболе завершился в четвертьфинале

Йыхвиский "Phoenix", занявший четвертое место в основном турнире с участием десяти команд, в четвертьфинале встретился с Тарту, отставшим от него на одно очко. Тартусцы, много лет играющие в лиге мастеров, показали зрелость в играх плей-офф. Йыхви проиграл домашнюю игру со счетом 0:6, и в Тарту в прошлое воскресенье также уступили 3:5 в игре, в которой доминировал "Ravens". Тарту повел со счетом 3:0. Николай Марчук забил, правда, один гол в начале второго тайма, но затем тартусцы забили еще два быстрых гола.