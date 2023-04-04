Энергичный полет йыхвиских "фениксов" в мини-футболе завершился в четвертьфинале

Путь йыхвиского "Phoenix", новичка чемпионата Эстонии по мини-футболу, завершился в этом сезоне в четвертьфинале, где дважды проиграли тартускому "Ravens".
Йыхвиский "Phoenix", занявший четвертое место в основном турнире с участием десяти команд, в четвертьфинале встретился с Тарту, отставшим от него на одно очко. Тартусцы, много лет играющие в лиге мастеров, показали зрелость в играх плей-офф. Йыхви проиграл домашнюю игру со счетом 0:6, и в Тарту в прошлое воскресенье также уступили 3:5 в игре, в которой доминировал "Ravens". Тарту повел со счетом 3:0. Николай Марчук забил, правда, один гол в начале второго тайма, но затем тартусцы забили еще два быстрых гола.
Несмотря на то, что новичок "Phoenix" выбыл из дальнейших соревнований, для него это был запоминающийся сезон. Самой яркой победой стал выход в финал кубка, где проиграли 0:3 одному из самых успешных клубов Эстонии по мини-футболу, таллинскому "Cosmos".
Домашние игры "Phoenix" собирали на трибунах Йыхвиского спортхолла сотни болельщиков, которые горячо поддерживали свою команду.
Из трех ида-вируских команд борьбу за медали продолжает силламяэский "NPM Silmet", обыгравший в четвертьфинале "Narva United" со счетом 12:5 и 11:5.