В четверг "HITO/Karjamaa" предстоит в домашнем зале игра на выживание

Из тартусцев жизнь ида-вируской команде сильно попортил 48-летний бывший игрок задней линии сборной Эстонии Валмо Крийза, набравший 31 очко и сделавший также восемь результативных передач. Причем он метко выполнил девять трехочковых.

Собравшему к первой игре четвертьфинала всего семь игроков "HITO/Karjamaa" 17 очков принес 17-летний Танель Маалма. Лучший в лиге борец под щитом 39-летний Эдвард Трумм в этом элементе вновь оказался на уровне, взяв 20 мячей под щитом. Однако очков он набрал в этот раз всего пять. Из девяти близких бросков он метко выполнил только один.

Играющий тренер "HITO/Karjamaa" Марго Тали отметил, что средства от точных бросков маэстро Крийза им найти не удалось. Кроме него сильную головную боль доставил ида-вируской команде Арнольд Митт (рост 2.11 м), которому трудно было переиграть в атаке и помешать в обороне Трумму, который на 17 см ниже ростом. Митт принес тартусцам 20 очков.