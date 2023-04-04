В четверг "HITO/Karjamaa" предстоит в домашнем зале игра на выживание

Во второй встрече четвертьфинала второй Эстонской баскетбольной лиги, которая состоится в четверг в Йыхви, "HITO/Karjamaa" надо обязательно выиграть, чтобы не выбыть из конкуренции, ведь в первой встрече в Тарту он уступил "Rock Terminal" со счетом 60:80.
Из тартусцев жизнь ида-вируской команде сильно попортил 48-летний бывший игрок задней линии сборной Эстонии Валмо Крийза, набравший 31 очко и сделавший также восемь результативных передач. Причем он метко выполнил девять трехочковых.
Собравшему к первой игре четвертьфинала всего семь игроков "HITO/Karjamaa" 17 очков принес 17-летний Танель Маалма. Лучший в лиге борец под щитом 39-летний Эдвард Трумм в этом элементе вновь оказался на уровне, взяв 20 мячей под щитом. Однако очков он набрал в этот раз всего пять. Из девяти близких бросков он метко выполнил только один.
Играющий тренер "HITO/Karjamaa" Марго Тали отметил, что средства от точных бросков маэстро Крийза им найти не удалось. Кроме него сильную головную боль доставил ида-вируской команде Арнольд Митт (рост 2.11 м), которому трудно было переиграть в атаке и помешать в обороне Трумму, который на 17 см ниже ростом. Митт принес тартусцам 20 очков.
В основном турнире эти команды встречались дважды, и каждая победила по разу. Несмотря на проигрыш с 20-очковой разницей в счете в первом четвертьфинале, тартускую команду, по словам Тали, победить можно, и в повторной игре в домашнем зале "HITO/Karjamaa" будет бороться в четверг за победу, чтобы сохранить возможность провести решающую встречу серии в Тарту. "По сути, разница уровней не была такой большой, как можно судить на основании счета", - констатировал Тали. По его словам, в четверг в строю должен быть также Вейко Симм, тоже сильный в игре под щитом.
Осенью "HITO/Karjamaa" начал сезон с череды побед и долго входил в первую тройку лиги. Однако два последних месяца он проигрывал. В начале сезона Марго Тали поставил задачу-минимум войти в четверку сильнейших, ведь команда была хорошо укомплектована. В списке было 18 игроков, среди которых были как опытные, так и прогрессирующие молодые игроки. "В этом году у нас очень хорошее положение с составом. Есть из кого выбирать", - говорил он в октябре.
Но в последующие месяцы ряды игроков по разным причинам поредели. Игравший как в лиге мастеров, так и в первой лиге Сийм Лаур довольно скоро перешел в клуб первой лиги "TSA Kalev". Несколько основных игроков получили травмы и, как часто бывает с любительскими командами, не все игроки могли участвовать во встречах из-за работы.
Победители четвертьфиналов определят лучших во второй лиге в середине апреле в финальном турнире, проходящем в Рапла.