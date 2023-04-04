Ставшая чемпионкой Эстонии Маннима обогнала конкуренток на километр

Причем этими ближайшими конкурентками были входящие в сборную Эстонии сестры-двойняшки Кейди и Кайди Каазику, которые месяц назад на чемпионате мира среди взрослых в Планице вошли на этой же дистанции в число лучших. Теперь же уроженка Кивиыли Маннима, работающая в детсаду в Эльва учителем движения и тренирующаяся в качестве любителя, опередила их почти на три с половиной минуты.