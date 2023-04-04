Ставшая чемпионкой Эстонии Маннима обогнала конкуренток на километр

Когда 43-летняя Татьяна Маннима на чемпионате Эстонии пересекла финишную черту в гонке на 30 км, ее ближайшие конкурентки еще даже не дошли до последнего километра дистанции.
Причем этими ближайшими конкурентками были входящие в сборную Эстонии сестры-двойняшки Кейди и Кайди Каазику, которые месяц назад на чемпионате мира среди взрослых в Планице вошли на этой же дистанции в число лучших. Теперь же уроженка Кивиыли Маннима, работающая в детсаду в Эльва учителем движения и тренирующаяся в качестве любителя, опередила их почти на три с половиной минуты.
Представляющая Кивиылиский лыжный клуб Маннима "пошла своей дорогой" с первых же километров трассы. После 5 км она опережала сестер Каазику на 14 секунд и затем все увеличивала разрыв. В результате Татьяна Маннима уже в 20-й раз за свою долгую лыжную карьеру завоевала звание чемпионки Эстонии.
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