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Дешевеющее электричество угрожает рабочим местам в Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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Потребность в сланце в этом году будет меньше, чем во время прошлогоднего энергетического кризиса. Однако начинающий работу в следующем году новый завод масел снова увеличит потребность в сланце более чем на два миллиона тонн в год.
Потребность в сланце в этом году будет меньше, чем во время прошлогоднего энергетического кризиса. Однако начинающий работу в следующем году новый завод масел снова увеличит потребность в сланце более чем на два миллиона тонн в год. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Из-за снижения цены электроэнергии работы в этом году могут лишиться около ста шахтеров или энергетиков.

В конце марта средняя недельная цена электроэнергии упала в Эстонии до 54,7 евро за мегаватт-час (MWh). По словам стратега по анализу рынка "Eesti Energia" Олави Миллера, электричество в последний раз было таким дешевым два года назад. По его оценке, наиболее велики в этом заслуги работающей в Финляндии на полную мощность атомной станции "Olkiluoto 3", теплой и богатой осадками погоды, а также падения цен на топливо.

Сланцевые станции на рынок не попадут

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Экономика
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