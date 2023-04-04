Дешевеющее электричество угрожает рабочим местам в Ида-Вирумаа

В конце марта средняя недельная цена электроэнергии упала в Эстонии до 54,7 евро за мегаватт-час (MWh). По словам стратега по анализу рынка "Eesti Energia" Олави Миллера, электричество в последний раз было таким дешевым два года назад. По его оценке, наиболее велики в этом заслуги работающей в Финляндии на полную мощность атомной станции "Olkiluoto 3", теплой и богатой осадками погоды, а также падения цен на топливо.