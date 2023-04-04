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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о плане назначить на должность в Ида-Вирумаа представителя правительства?

Северное побережье
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Рихо Брейвель.
Рихо Брейвель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Образующие правящий союз Партия реформ, "Eesti 200" и СДПЭ взвешивают назначение в Ида-Вирумаа представителя правительства, у которого имелись бы частично задачи бывших уездных старейшин.

РИХО БРЕЙВЕЛЬ, бывший старейшина Ида-Вируского уезда и член Рийгикогу, EKRE:

- Я считаю это хорошей идеей, однако ее осуществление потребует политической беспристрастности.

Я всегда считал ошибкой ликвидацию института уездных старейшин, особенно в таком сложном регионе, как Ида-Вирумаа. То решение поспособствовало также появлению на сегодня региональной изолированности.

Проблемы начали возникать, когда должность уездного старейшины политизировали. Этому сопутствовали ограничение и разделение их полномочий. Уездное управление практически превратилось в отделение Министерства внутренних дел.

Представитель правительства должен быть мотивирован на решение проблем Ида-Вирумаа. Он должен иметь широкую поддержку среди самоуправленческих руководителей, предпринимателей и различных политических сил.

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