Образующие правящий союз Партия реформ, "Eesti 200" и СДПЭ взвешивают назначение в Ида-Вирумаа представителя правительства, у которого имелись бы частично задачи бывших уездных старейшин.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о плане назначить на должность в Ида-Вирумаа представителя правительства?
РИХО БРЕЙВЕЛЬ, бывший старейшина Ида-Вируского уезда и член Рийгикогу, EKRE:
- Я считаю это хорошей идеей, однако ее осуществление потребует политической беспристрастности.
Я всегда считал ошибкой ликвидацию института уездных старейшин, особенно в таком сложном регионе, как Ида-Вирумаа. То решение поспособствовало также появлению на сегодня региональной изолированности.
Проблемы начали возникать, когда должность уездного старейшины политизировали. Этому сопутствовали ограничение и разделение их полномочий. Уездное управление практически превратилось в отделение Министерства внутренних дел.
Представитель правительства должен быть мотивирован на решение проблем Ида-Вирумаа. Он должен иметь широкую поддержку среди самоуправленческих руководителей, предпринимателей и различных политических сил.