ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о плане назначить на должность в Ида-Вирумаа представителя правительства?

РИХО БРЕЙВЕЛЬ, бывший старейшина Ида-Вируского уезда и член Рийгикогу, EKRE:

- Я считаю это хорошей идеей, однако ее осуществление потребует политической беспристрастности.

Я всегда считал ошибкой ликвидацию института уездных старейшин, особенно в таком сложном регионе, как Ида-Вирумаа. То решение поспособствовало также появлению на сегодня региональной изолированности.

Проблемы начали возникать, когда должность уездного старейшины политизировали. Этому сопутствовали ограничение и разделение их полномочий. Уездное управление практически превратилось в отделение Министерства внутренних дел.