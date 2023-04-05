ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Если пруд, построенный в целях безопасности, представляет угрозу для людей

Сейчас, сразу после несчастья, волостное управление придерживается мнения, что искусственный водоем, на котором произошла трагедия, необходимо ликвидировать, так как он угрожает не только живущей по соседству семье, чей ребенок утонул в пруду, но и другим детям этой деревни.

Ирония заключается в том, что этот пруд был построен в интересах большей безопасности, то есть чтобы было место, где можно быстро набрать воду для тушения в случае пожара. Руководитель предприятия Мари Мартин сказала, что на самом деле это в интересах всей деревни, потому что это единственное водозаборное место в Варья.

Действительно, надо согласиться со спасателями, которые говорят, что водоемы всегда опасны, также природные. Но мы не можем огородить их всех. Однако в данном случае опасный водоем находится посреди населенного пункта, и риски увеличиваются тем, что его скользкие края не позволяют упавшему в него выбраться самостоятельно. И об этом свидетельствуют две спасательные операции в прошлом году, когда в этом водоеме утонули дикие животные. Потом вокруг водоема построили ограду, но, как показала жизнь, и этого оказалось недостаточно.