Нарвская арт-резиденция ищет жильцов в два летних дома

Две летние резиденции будут открыты с середины мая до конца лета. Традиционно их двери открыты для творческих деятелей со всего мира, но, по словам ассистента Нарвской арт-резиденции Арины Егоровой, заявки от эстонских художников тоже рассматриваются.

Резидентам будет предложено прожить в Нарве три недели и, проникнувшись городским духом, воплотить свои художественные замыслы. Например, в прошлом году художник из Латинской Америки Энрике Роура построил в "Нарвской Венеции" общественную хлебопекарню, которая стала одной из открытых площадок в рамках проходившего в Нарве фестиваля Station Narva.

- Пока мы еще не решили, где будут жить резиденты "Венеции" в этом году, мы как раз работаем над этим, - сказала Егорова, добавив, что если жильцы захотят остаться дольше, то им помогут и с этим.

Резиденция "Кренгольмский сад" была открыта в 2020 году. Этим летом сад будет разбит рядом с Нарвской арт-резиденцией на улице Йоала.

Всего для резидентов будет доступно шесть мест, содержание которых покроют из грантов. Крайний срок подачи заявок - 27 апреля.