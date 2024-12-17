Передвижная выставка о крупнейших эпидемиях за столетие добралась до Ида-Вирумаа

Передвижная выставка, стартовавшая в начале сентября в Таллине, освещает важные вехи в развитии нашей системы здравоохранения, знакомит с крупными вызовами и успехами, позволившими достичь революционных побед над инфекционными болезнями.

«Многие тяжёлые инфекционные заболевания удалось победить благодаря вакцинам, которые уже около ста лет являются частью защиты нашего общества. Однако важно помнить историю, так как многие инфекционные болезни до сих пор распространены в мире и находятся всего в одном авиаперелёте от Эстонии», — отметила руководитель службы вакцинации Здравоохранительной кассы Ханна Йые.

Куратор выставки, научный сотрудник Эстонского музея здоровья Анна Ринальдо подчеркнула, что вакцинация была одним из самых эффективных способов сдерживания распространения инфекционных заболеваний. «Передвижная выставка показывает, насколько стремительно развивалась наша медицинская система за относительно короткое время, и напоминает, что защита от инфекционных болезней — общее дело всех нас», — сказала Ринальдо.

Менее чем за год выставка побывает во всех уездах Эстонии. Посетители смогут ознакомиться с историческими инструкциями и методами лечения во время вспышек эпидемий. Наука и медицина прошлого столетия сделали огромный скачок вперёд, предложив решения, которые ещё недавно казались невозможными. Передвижная выставка даёт возможность понять, как медицина развивалась до нынешнего уровня, обеспечивая защиту и лечение от болезней, которые ещё в прошлом столетии уносили тысячи жизней.

Фотографии, использованные на выставке, взяты из цифрового архива Digar Эстонской национальной библиотеки, из собраний Музея Тартуского университета и вот-вот отмечающего своё 100-летие Эстонского музея здоровья.

Посетить выставку в центре «Fama» можно до 5 января. Далее она переместится в центр «Pargi» в Йыхви.

Подготовлено две версии передвижной выставки: одна — на эстонском и английском языках, вторая — на эстонском и русском языках. За 9 месяцев обе версии посетят в общей сложности 22 экспозиционные площадки.

График и маршрут эстонско-русской версии выставки:

ТЦ Fama, Нарва, 17.12 – 05.01.2025

ТЦ Pargi, Йыхви, 07.01 – 19.01.2025

Библиотека Йыгевы, Йыгева, 21.01 – 19.02.2025

Дом музыки и театра, Пайде, 01.04 – 29.04.2025

Культурный центр Рапла, Рапламаа, 01.05 – 30.05.2025