Министр пригрозила переименовать улицы Нарвы самостоятельно

Министр государственного управления Рийна Солман предостерегла, что если Нарва в течение двух месяцев не изменит названия улиц и не утвердит новые, она имеет право самостоятельно назначить новые названия взамен противоречащих требованиям закона.
Всего министр государственного управления Рийна Солман требует изменить названия пяти улиц Нарвы, связанных с Красной Армией, - передает ERR.
Переименование нарвских улиц, которые носят имена красноармейцев, уже давно не находит единого мнения в кабинетах нарвской управы и городского собрания. В феврале соответствующий проект был отозван, так как с большой долей вероятности вопрос не нашел бы поддержки в горсобрании. Депутаты ждали оценки историков, которая доказывала бы, что погибшие под Нарвой красноармейцы занимались оккупацией Эстонии, а не освобождением от нацизма.
Однако заявление Эстонского государственного архива о том, что эти люди воевали в армии, оккупировавшей Эстонию, не устроило многих нарвских депутатов.
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