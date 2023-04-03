Министр пригрозила переименовать улицы Нарвы самостоятельно

Переименование нарвских улиц, которые носят имена красноармейцев, уже давно не находит единого мнения в кабинетах нарвской управы и городского собрания. В феврале соответствующий проект был отозван, так как с большой долей вероятности вопрос не нашел бы поддержки в горсобрании. Депутаты ждали оценки историков, которая доказывала бы, что погибшие под Нарвой красноармейцы занимались оккупацией Эстонии, а не освобождением от нацизма.