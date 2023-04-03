В Йыхви построят пять многоквартирных домов для привлечения специалистов

"Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа" (IVIA), созданное государством и четырьмя самоуправлениями Ида-Вирумаа, до сих пор строило в уезде коммерческие и промышленные парки. По словам руководителя предприятия Теэта Куусмика, нехватка современных многоквартирных домов в уезде обусловила необходимость выхода в сектор жилищного строительства - пишет ERR.

По словам Куусмика, частный сектор не рискует строить большие жилые дома в Ида-Вирумаа.

- Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа - это организация государственного сектора, и мы пытаемся восполнить этот пробел, чтобы как предприниматели, так и государственные учреждения могли привозить в уезд специалистов, - сказал Куусмик.

Местное самоуправление приветствует идею Куусмика.

- В Йыхви нужны современные жилые дома. За последние 15 лет в Йыхви не было построено ни одного современного многоквартирного дома. И интерес местного самоуправления в том, чтобы местная жилая среда была привлекательной и через это привлекала сюда людей: предприниматели, врачи, учителя. Так что, конечно, этот проект для нас жизненно важен, - сказал мэр Йыхви Марис Тоомел.