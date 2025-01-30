ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! Крупнейший в Йыхви торговый центр во избежание путаницы ищет названия для входов

Руководитель "Pargi Keskus" по маркетингу Ирэне Ревяко сказала "Северному побережью", что необходимость дать дверям названия выявилась в ходе деятельности центра. "Практика показывает, что часто посетители не могут точно описать, в какую дверь вошли, или же курьерам сложно найти нужную дверь. Такие ситуации не редки, и они дали понять, что присвоение четких и запоминающихся названий помогло бы лучше ориентироваться", - сказала она.

Ревяко добавила, что это начинание продвигалось в сотрудничестве с советником Йыхвиской волости по культуре и спорту Аво Самбла. "Мы хотим, чтобы названия дверей было связаны с историей и идентитетом Йыхвиского региона, принеся общине дополнительную ценность. В ходе конкурса мы хотим привлечь местную общину и дать ей возможность проявить свои творческие способности".

Идеи можно предлагать на конкурс до 9 февраля. Затем лучшие из них выберет комиссия, в которую войдут представители "Pargi Keskus" и Йыхвиского волостного управления.

Затем отобранные названия будут выставлены на народное голосование, которое состоится 17-23 февраля. Каждый участник конкурса может предложить до трех названий.

Для победителей предусмотрены награды: три подарочные карточки "Pargi Keskus" стоимостью 300 евро каждая.

- После завершения конкурса и выбора названий мы планируем визуально отметить двери, чтобы названия были видны физически. Таким образом мы создадим практическое решение, которое к тому же добавит центру индивидуальности, - сказала Ревяко.