Вт, 4.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Проблему нехватки воды для охлаждения игнорировали десятилетиями

, редактор
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лектор Академии внутренних дел Яан Тросс считает, что правление Eesti Energia десятилетиями игнорировало проблему нехватки воды для охлаждения на Нарвских электростанциях. Теперь же ситуация становится критической. 

"Я не хочу судить о действиях или бездействии уходящего правления Eesti Energia и о споре о вознаграждениях, назначенных членам правления. Мой вопрос адресован не членам уходящего правления, а всем членам правления и совета Eesti Energia за последние 25 лет, а также представителю собственника", - публикует слова Тросса ERR.

Он напоминает, что на пресс-конференции 29 марта премьер-министр Кая Каллас раскритиковала правление Eesti Energia за то, что оно не обеспечило снабжение Нарвских электростанций водой для охлаждения: "В марте 2022 года правительство приняло решение минимизировать эти риски, и Eesti Energia было направлено соответствующее распоряжение. В августе стало ясно, что ничего сделано не было".

"Надежность поставок Eesti Energia обсуждается на протяжении десятилетий. В 1997 году правительственный кризисный комитет под руководством тогдашнего госсекретаря Уно Веринга организовал отдельную производственную поездку в Нарву, - пишет Тросс. - Были посещены Нарвские электростанции, диспетчерский пункт, и в какой-то момент вся кризисная комиссия выстроилась на плотине Нарвского водохранилища. Там руководители Eesti Energia рассказали о своей обеспокоенности в связи с критическим падением уровня воды в Нарвском водохранилище. У них также было решение. Его цена была семизначной, но речь шла не о евро, а об эстонских кронах".

После этого, по словам Тросса, проблему годами безрезультатно обсуждали в кабинетах правительства.

"Уходящее правление, как и прежние правления и советы Eesti Energia, мало что сделали для решения этой проблемы, хотя об этой опасности знали все, - сетует Тросс. - Теперь приходится полагаться на слова Анне Мере о том, что у Eesti Energia есть готовое и опробованное аварийное решение, а окончательное решение проблемы подачи воды на электростанции придет в конце этого года".

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Экономика
Наверх