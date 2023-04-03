МНЕНИЕ ⟩ Проблему нехватки воды для охлаждения игнорировали десятилетиями

"Я не хочу судить о действиях или бездействии уходящего правления Eesti Energia и о споре о вознаграждениях, назначенных членам правления. Мой вопрос адресован не членам уходящего правления, а всем членам правления и совета Eesti Energia за последние 25 лет, а также представителю собственника", - публикует слова Тросса ERR.

Он напоминает, что на пресс-конференции 29 марта премьер-министр Кая Каллас раскритиковала правление Eesti Energia за то, что оно не обеспечило снабжение Нарвских электростанций водой для охлаждения: "В марте 2022 года правительство приняло решение минимизировать эти риски, и Eesti Energia было направлено соответствующее распоряжение. В августе стало ясно, что ничего сделано не было".

"Надежность поставок Eesti Energia обсуждается на протяжении десятилетий. В 1997 году правительственный кризисный комитет под руководством тогдашнего госсекретаря Уно Веринга организовал отдельную производственную поездку в Нарву, - пишет Тросс. - Были посещены Нарвские электростанции, диспетчерский пункт, и в какой-то момент вся кризисная комиссия выстроилась на плотине Нарвского водохранилища. Там руководители Eesti Energia рассказали о своей обеспокоенности в связи с критическим падением уровня воды в Нарвском водохранилище. У них также было решение. Его цена была семизначной, но речь шла не о евро, а об эстонских кронах".

После этого, по словам Тросса, проблему годами безрезультатно обсуждали в кабинетах правительства.