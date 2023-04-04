В Эстонии выросли выбросы парниковых газов

По данным Министерства окружающей среды, выбросы углекислого газа (CO2) промышленными и энергетическими предприятиями Эстонии выросли за год почти на четверть, или на 1,6 млн тонн. Лидером по выбросам стала выработка электроэнергии из горючего сланца.

Тем не менее, по сравнению с началом периода торгов 2013–2020 года промышленные и энергетические выбросы все же существенно сократились.

- За девять лет выбросы CO2 эстонскими предприятиями, входящими в систему торговли квотами, уменьшились почти вдвое, поскольку углеродный рынок создал конкурентное преимущество для участников с меньшими объемами выбросов и способствовал внедрению более экологичных технологий, - пояснил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Козенкраниус.

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Имре Баньяша, выбросы CO2 в секторах, входящих в систему ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов, увеличились в 2022 году по всему Европейскому союзу.

- За этой тенденцией можно видеть обрушившийся на Европу энергетический кризис и вторжение России в Украину, - сказал Баньяш. - Энергетический кризис и война значительно повысили цены на природный газ, что сделало ископаемое топливо, такое как уголь или сланец, с большими объемами выбросов парниковых газов, более конкурентоспособным на бирже электроэнергии.

Энергетический кризис повлиял и на рыночную цену квот на выбросы, поскольку спрос энергопроизводителей на них вырос.

- Если в 2021 году средняя цена на CO2 составляла 54,1 евро, то в 2022 году - уже 79,6 евро. В начале 2023 года аукционная цена единицы квоты достигла почти 100 евро, а на вторичных рынках иногда даже превышала эту отметку, - добавил Баньяш.

В Эстонии в систему торгов CO2 входит 43 предприятия, среди которых производители электрической и тепловой энергии, сланцевого масла, бумаги и бумажной массы, кирпича, извести, стекла и керамзитового гравия. Выбросы CO2 от многих котельных центрального отопления даже уменьшились, поскольку из-за теплой зимы меньше топили.