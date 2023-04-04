В Нарве выбирают будущий вид Петровской площади

Размер проектируемого пространства составляет шесть гектар, из которых основной объект - два гектара.

От участников конкурса ожидают, что в своей работе они учтут значение объекта, как "Ворот в ЕС" и отобразят недавно выбранный городом слоган "Европа начинается здесь". Вместе с тем будущий вид площади должен отображать связь с историей города, находящегося на перекрестке путей.

Предполагается, что Петровская площадь также сохранит возможность проводить на ней крупные мероприятия.

Конкурс организован в рамках программы расширения EV 100 "Хорошее общественное пространство", которая с 2019 года финансируется Министерством культуры, Министерством финансов и органами местного самоуправления.

Конкурсные работы принимают до 6 сентября 2023 года.

Призовой фонд конкурса составляет 25 000 евро: премия за первое место - 9 000 евро, премия за второе место - 7 000 евро, премия за третье место - 5 000 евро. Кроме того, будут вручены два поощрительных приза по 2000 евро каждый.

В состав жюри конкурса входят мэр Нарвы Катри Райк, директор Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы Кайе Энно, городской архитектор Пеэтер Тамбу, руководитель программы "Хорошее общественное пространство" архитектор Калле Веллевоог, а также, представляющие Союз архитекторов Эстонии, архитекторы Тоомас Таммис и Лийс Уустал. От Союза ландшафтных архитекторов Эстонии в состав жюри вошла ландшафтный архитектор Керсти Лоотус. Резервными членами являются Ирина Смирнова и Грегор Юрна - из Нарвской городской управы, Юлле Майсте - из Союза архитекторов Эстонии и Теэле Нигола - из Союза ландшафтных архитекторов Эстонии.