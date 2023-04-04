В Нарве обучат кадетов Академии МВД общаться с молодежью

Как пишет ERR, в течение недели кадеты колледжа полиции и погранохраны Академии МВД вместе со студентами Нарвского колледжа Тартуского университета, обучающимися по специальности "молодежная работа", примут участие как в совместных лекциях, так и в практических занятиях по превентивной работе.

- Кадеты получат возможность заняться своей деятельностью здесь, в Нарве. В несколько отличающейся для них среде они будут сотрудничать с незнакомыми молодежными работниками. Они пойдут беседовать в школы и будут отрабатывать мобильную молодежную работу на улицах. Думаю, что они получат здесь полезный опыт, - рассказала младший лектор колледжа Академии МВД Кайса Кайо.

Темой превентивной работы выбрана безопасность при использовании подростками самокатов и велосипедов на улице. В результате совместной учебы будущие полицейские и молодежные работники получат навыки для будущего сотрудничества в профессиональной деятельности.

- Кадеты вместе со студентами по работе с молодежью получат руководство, по которому на протяжении трех дней будут составлять программу для школ. В четверг кадеты и студенты представят в школах свои программы. И не только представят, но и проведут напрямую для молодежи. После этого они составят анализ и получат обратную связь, - объяснила руководитель программы Нарвского колледжа Мария Журавлева.