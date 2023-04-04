В Кохтла-Ярве раскрасят пасхальные яица из дерева

Как сообщает горуправа Кохтла-Ярве через городской сайт, мероприятие пройдет утром 9 апреля напротив бывшего кинотеатра "Победа", что в самом начале парка на Кескаллеэ.

Жителей и гостей города приглашают провести пасхальный полдень, наблюдая за творческим процессом, проявить свои таланты в тематических творческих мастерских и отведать блинчиков с чаем. Для детей организуют большую охоту за яйцами.