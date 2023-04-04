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В Кохтла-Ярве раскрасят пасхальные яица из дерева

, редактор
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Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.
Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Власти Кохтла-Ярве приглашают горожан принять участие в росписи деревянных пасхальных яиц, которые украсят центральную аллею города.

Как сообщает горуправа Кохтла-Ярве через городской сайт, мероприятие пройдет утром 9 апреля напротив бывшего кинотеатра "Победа", что в самом начале парка на Кескаллеэ. 

Жителей и гостей города приглашают провести пасхальный полдень, наблюдая за творческим процессом, проявить свои таланты в тематических творческих мастерских и отведать блинчиков с чаем. Для детей организуют большую охоту за яйцами.

Члены горуправы готовились к данному мероприятию, мастеря совместно с добровольцами панно в форме пасхальных яиц. Панно сделаны из отслуживших свое поддонов, которые предоставил местный предприниматель.

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Кохтла-Ярве
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