С начала года мошенники выманили у жителей Эстонии более полутора миллионов евро

Больше всего денег люди теряют, делая инвестиции или предоставляя свои личные данные и ПИН-коды во время телефонного разговора с мошенниками.
По словам начальника криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ситуация вызывает беспокойство, так как люди все чаще из-за мошенников теряют почти все свои деньги.
- С начала этого года мошенники стали очень активными и пользуются все более сложными приемами, чтобы выманивать у людей деньги. Однако обмана можно избежать и не стать жертвой мошенничества. Не следует передавать свои пароли от Smart-ID, Mobiili-ID и ID-карты, а также не вводить их по просьбе кого бы то ни было. Напоминаю, что PIN2 - это электронная подпись, и ввести PIN2 означает то же самое, что и проставить подпись на бумаге, - сказал Тамбре.
За три месяца жертвами телефонных мошенников стали 143 человека, понесенный ими ущерб составляет около 776 000 евро. Мошенники находят разные предлоги для звонка: звонят якобы из департамента миграции, из банка, из полиции, чтобы получить личные данные и ПИН-коды людей, с помощью которых затем получают полный доступ к банковским счетам. По словам Тамбре, мошенники, говорящие преимущественно на русском языке, звонят как с зарубежных, так и со сгенерированных в цифровой среде номеров. В этом случае на телефоне принимающего звонок высвечивается название или номер существующего учреждения.
- Часто звонок якобы перенаправляется в другое учреждение, но на самом деле поступает очередному мошеннику. Я рекомендую прерывать такие звонки и блокировать номера, - добавил Тамбре.
Самые крупные суммы люди теряют при инвестировании. Например, в марте в полицию обратился 54-летний житель Таллинна, который в интернете увидел рекламу инвестиций. Он прошел по приведенной в рекламе ссылке и ввел на открывшемся веб-сайте свои данные. Через некоторое время ему поступил звонок от якобы консультанта по инвестициям, говорившего на русском языке, который помог ему разобраться с торговой площадкой и внесением первичного взноса. Потерпевший внес на торговую площадку 20 480 евро, однако вскоре понял, что полученную якобы прибыль, а также инвестированные деньги снять уже не может.
- Интернет никогда не был безопасным, не является таковым в настоящее время, и не будет в будущем, - говорит Тамбре - Вначале все действительно кажется реальным, и люди видят на веб-странице, как инвестированные средства приносят якобы большую прибыль, однако на самом деле это иллюзия, которую мошенники воспроизводят на фейковой веб-странице.
В этом году жертвами инвестиционных мошенников стали 67 человек, понесенный ими ущерб составляет около 731 000 евро. Полицейский констатирует, что инвестирование - хорошая возможность дополнительного заработка, но она, безусловно, не лишена рисков.
- Если кто-то посторонний или случайный знакомый предложит хорошую возможность инвестирования или совет, откажитесь, потому что это обман. Я рекомендую начинать инвестировать с своем банке, и, конечно же, для начала следует ознакомиться с литературой по этой теме, где можно получить знания, необходимые начинающему инвестору, - сказал в заключение Тамбре.