Эстоноязычные учителя пробуют себя в Ида-Вирумаа

Со следующего учебного года эстоноязычные учителя в Ида-Вирумаа будут получать более высокую заработную плату, чем их коллеги, работающие в других местах Эстонии. Для желающих попробовать себя на новом месте в Ида-Вирумаа проводится неделя пробных дней, - сообщает ERR.

- Пробные дни дают возможность учителям познакомиться со школой и почувствовать ее энергию. А нам это позволяет познакомиться с учителями, - пояснила Алена Кордончук, директор Синимяэской начальной школы.

Одной из более чем полусотни участников пробных дней является Кристийна Райдвере из Пайде, которая не исключает, что в будущем может переехать в Ида-Вирумаа.

- Мне очень нравится Силламяэ, потому что в центре города у моря так много отличных квартир, и тут было бы прекрасное место для жизни, - сказала она.

По словам Марины Лещенко, студентки второго курса Нарвского колледжа Тартуского университета из Таллинна, она осталась бы работать учителем в Ида-Вирумаа, если бы смогла найти подходящее место для жизни после университета. Она пришла на пробный урок в Синимяэскую начальную школу.

- Я много слышал об этой школе, потому что один мой знакомый ходит сюда в качестве волонтера. Мне интересна новая школа в маленьком селе, и я хотела ее увидеть, - сказала она.

Лещенко отметила, что хорошая зарплата - только одна из причин, по которой она согласилась бы стать учителем в Ида-Вирумаа.

- А также то, что в Ида-Вирумаа много программ языкового погружения, и я слышала, что они очень эффективны, - добавила Лещенко.

Руководитель образовательного кластера Ида-Вирумаа Керда Эйерт заявила, что зарплата, которая может достигать почти 3000 евро, является мотиватором, который значительно повысил интерес учителей к учебным заведениям уезда.

- Заработная плата - это, безусловно, то, что запустило колесо. Но, конечно, только зарплата не мотивирует полностью. Меня все еще спрашивают, какие здесь условия жизни и что происходит, когда рабочий день заканчивается, - сказала Эйерт.