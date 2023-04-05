Каждый пятый ребенок сталкивается с сексуальным насилием

- То, что люди стали более внимательными и в случае подозрений связываются с нами, заслуживает признательности, - говорит руководитель услуги дома детей Департамента социального страхования Анна Франк. - Насилие сексуального характера в отношении детей является наиболее скрытым видом преступлений, с которым сталкивается почти каждый пятый ребенок. Даже при малейшем подозрении на ненадлежащее обращение сексуального характера в отношении ребенка призываем всех сообщать об этом в дом детей. Только так каждому нуждающемуся в помощи ребенку будет обеспечена необходимая поддержка. Лучше защитить, чем потом сожалеть. Когда ребенок становится жертвой преступления, то услуги дома детей и сопряженное с ними поддерживающее окружение должны быть для ребенка доступными как по времени, так и по расстоянию.

На необходимость в работе домов детей указывает ежегодный рост обращений: если в 2017 году их было 132, то в 2018 – 241, в 2019 – 402, в 2020 – 428, в 2021 – 543, а в прошлом году уже 631.

Средний возраст принятых в дом детей в 2022 году составил 11 лет, численно больше всего было 14-17-летних. Кроме этого, 53 ребенка были дошкольного возраста и в их отношении чаще всего было подозрение на ненадлежащее сексуальное обращение внутри семьи.

Девочек было шестидесяти процентов, мальчиков - треть.