Каждый пятый ребенок сталкивается с сексуальным насилием

В дома детей Департамента социального страхования, куда попадают дети, подвергшиеся ненадлежащему сексуальному обращению, с подозрением на него или имеющие рискованное сексуальное поведение, в прошлом году поступили обращения в отношении 631 ребенка. Это почти на сотню больше, чем годом ранее.
- То, что люди стали более внимательными и в случае подозрений связываются с нами, заслуживает признательности, - говорит руководитель услуги дома детей Департамента социального страхования Анна Франк. - Насилие сексуального характера в отношении детей является наиболее скрытым видом преступлений, с которым сталкивается почти каждый пятый ребенок. Даже при малейшем подозрении на ненадлежащее обращение сексуального характера в отношении ребенка призываем всех сообщать об этом в дом детей. Только так каждому нуждающемуся в помощи ребенку будет обеспечена необходимая поддержка. Лучше защитить, чем потом сожалеть. Когда ребенок становится жертвой преступления, то услуги дома детей и сопряженное с ними поддерживающее окружение должны быть для ребенка доступными как по времени, так и по расстоянию.
На необходимость в работе домов детей указывает ежегодный рост обращений: если в 2017 году их было 132, то в 2018 – 241, в 2019 – 402, в 2020 – 428, в 2021 – 543, а в прошлом году уже 631.
Средний возраст принятых в дом детей в 2022 году составил 11 лет, численно больше всего было 14-17-летних. Кроме этого, 53 ребенка были дошкольного возраста и в их отношении чаще всего было подозрение на ненадлежащее сексуальное обращение внутри семьи.
Девочек было шестидесяти процентов, мальчиков - треть.
- Непрерывная работа по информированию и предупреждению требуется во всех группах населения, в том числе важно, чтобы эта информация достигала и русскоязычных. Повышение информированности общества, прекращение замалчивания и сокрытия этой темы - этот процесс занимает много времени и мы ведем активную разъяснительную работу как в детских садах и школах, так и на уровне общин, - говорит Анна Франк.
В отношении более половины детей было подозрение на ненадлежащее обращение сексуального характера, также были дети с рискованным сексуальным поведением (24%). Далее следовали дети с подозрением на физическое насилие. Много запросов поступило от родителей и специалистов, занимающихся темами сексуального воспитания.
По сравнению с предыдущими годами выросла доля обращений со стороны местных самоуправлений и специалистов по работе с детьми. Многие обращения в дом детей были перенаправлены через телефон помощи детям 116 111.
Случаи, над которыми работают в домах детей, рассматриваются в сотрудничестве с полицией.
Руководитель группы по защите детей Пыхьяской префектуры полиции Реймо Райвет говорит, что обязанность защищать детей лежит на каждом гражданине, у детей должно быть безопасное, защищенное детство.
- Призываю сообщать о детях, в отношении которых возникает подозрение, что с ними дома может происходить что-то чрезвычайно отвратительное. В дом детей попадают не только пострадавшие от ненадлежащего сексуального обращения дети, время от времени сюда попадают дети, которые нуждаются в помощи специалистов из других областей. Не стоит бояться ситуаций, если вы проинформируете о таком случае, а ваша информация не будет соответствовать действительности, возможно, мы поможем направить ребенка с его бедой к правильному человеку, - добавил Райвет.
Первый дом детей был открыт в Таллинне в 2017 году. К настоящему моменту такие дома есть также в Тарту, Йыхви и Пярну.
Цель этой услуги в том, чтобы помочь пострадавшим от ненадлежащего сексуального обращения детям таким образом, чтобы действия, связанные с производством по уголовному делу, проходили в дружелюбной манере, не причиняя дополнительных травм и так выведенным из равновесия детям.
Благополучие детей в домах обеспечивают различные специалисты: защитники детей, полицейские, медики, психологи и многие другие. Команда дома детей оценивает состояние ребенка и его потребность в помощи, расследует случай, предлагает необходимую ребенку поддержку.