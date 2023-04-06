БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Плавание - идеальный вид спорта? Чем полезно плавание в разном возрасте?

Цифровой детокс для всех возрастов! Даже в тренажерном зале и на беговой дорожке многие не расстаются со смартфоном. В бассейне вы будете недоступны даже для звонков. По крайней мере час вы не будете проверять почту и количество лайков в "Instagram".

"Плавание практически не имеет противопоказаний. Им можно заниматься и совсем неподготовленным людям, которые никогда не занимались спортом". Игорь ПРУСАКОВ, тренер по плаванию

Для многих взрослых ходьба - идеальное упражнение. Но тем, у кого имеются проблемы с коленями и бедрами, такая активность не подходит. Да и особенности нашего климата не всегда делают прогулки на свежем воздухе приятными. А вот водная тренировка в теплом крытом бассейне может стать привлекательной и даже более полезной альтернативой, которая также хороша для сердца.

Aльтернативный вариант для восстановительных тренировок

Научные исследования показывают, что регулярные занятия плаванием могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 41%. Также этот вид спорта подойдет тем, кто восстанавливается после травм или операций. Во время плавания нет ударной нагрузки и нет компрессий, поэтому снижается общая нагрузка на суставы и связки. Вода в восемь раз плотнее воздуха, и в ней тело человека весит меньше, поэтому плавание полезно для страдающих наличием лишнего веса и артритом: оно снижает нагрузку на кости и суставы.