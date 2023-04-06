БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Плавание - идеальный вид спорта? Чем полезно плавание в разном возрасте?

Плавание - это популярный и по-настоящему полезный вид спорта, помогающий поддерживать тело в форме, а настроение - на высоком уровне. Посещать бассейн разрешено людям любого пола и возраста, если нет индивидуальных противопоказаний.
Плавание задействует все мышцы тела. Каждая техника дает большую или меньшую нагрузку на определенные группы мышц, но все равно - работает все тело.
Детям рекомендуют плавать, так как происходит улучшение мышечного тонуса - мышцы всего организма прорабатываются полностью, независимо от выбранного стиля плавания, что улучшает тонус мышц и помогает сделать их более сильными. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных групп мышц, что увеличивает их работоспособность и силу.
Плавание укрепляет иммунитет
Плавание способствует также повышению силы и тонуса дыхательных мышц, увеличивается вентиляция легких и повышается их жизненный объем. Пловец во время плавания стремится максимально полно использовать каждый вдох. Этому способствует давление воды на грудную клетку. Оно же способствует развитию мышц, расширяющих грудную клетку.
Плавание укрепляет иммунитет. В воде весь организм развивается, вырабатывает способность противостоять вирусам и бактериям. Именно в детском возрасте нужно начинать заниматься укреплением иммунитета. Чем раньше - тем лучше!
У детей много сил и энергии, не то что у взрослого человека, не всегда удается все это растрачивать в течение дня. Бывает, что дети плохо спят. Решить проблему просто: нужно записать сына или дочь в бассейн. Как показывает опыт - наплававшись, дети лучше засыпают.
Плавание дает большую, но мягкую нагрузку на мышцы. Из-за катания на велосипеде, увлечения компьютерными играми, долгого сидения за партой именно в детском возрасте развивается сколиоз. Плавание является профилактикой болезней опорно-двигательного аппарата.
Цифровой детокс для всех возрастов! Даже в тренажерном зале и на беговой дорожке многие не расстаются со смартфоном. В бассейне вы будете недоступны даже для звонков. По крайней мере час вы не будете проверять почту и количество лайков в "Instagram".
"Плавание практически не имеет противопоказаний. Им можно заниматься и совсем неподготовленным людям, которые никогда не занимались спортом".
Игорь ПРУСАКОВ, тренер по плаванию
Для многих взрослых ходьба - идеальное упражнение. Но тем, у кого имеются проблемы с коленями и бедрами, такая активность не подходит. Да и особенности нашего климата не всегда делают прогулки на свежем воздухе приятными. А вот водная тренировка в теплом крытом бассейне может стать привлекательной и даже более полезной альтернативой, которая также хороша для сердца.
Aльтернативный вариант для восстановительных тренировок
Научные исследования показывают, что регулярные занятия плаванием могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 41%. Также этот вид спорта подойдет тем, кто восстанавливается после травм или операций. Во время плавания нет ударной нагрузки и нет компрессий, поэтому снижается общая нагрузка на суставы и связки. Вода в восемь раз плотнее воздуха, и в ней тело человека весит меньше, поэтому плавание полезно для страдающих наличием лишнего веса и артритом: оно снижает нагрузку на кости и суставы.
Плавание в бассейне помогает укрепить позвоночник и способствует исправлению осанки, потому что снижается нагрузка на позвонки, на скелет и кости, и при этом, равномерно укрепляясь, работают мышцы спины и кора.
Плавание - альтернативный вариант для восстановительных тренировок и нагрузок в период возвращения к спорту после травм или даже в период лечения. Например, бегунам, страдающим от распространенной проблемы - воспаления надкостницы, плавание подойдет идеально: полностью убирается ударная нагрузка, а развитие сердечно-сосудистой системы и выносливости не останавливается.
Также занятия плаванием способствуют предупреждению застоев в легких. Это обусловлено тем, что в процессе занятия этот орган работает на полную мощность. Многие профессиональные пловцы начинали свою карьеру, чтобы избавиться от приступов астмы. Необходимая во время плавания правильная постановка дыхания, а также влажный воздух оказывают благоприятное воздействие на работу легких.
Плавание - это интересный вид спорта и полезный досуг. Сегодня плаванием занимаются многие люди. Это, пожалуй, единственный вид спорта, лечебное воздействие которого отмечается многими специалистами. Поэтому плавание практически не имеет противопоказаний. Им можно заниматься и совсем неподготовленным людям, которые никогда не занимались спортом.
Но плавание - это не только огромная польза для здоровья, но и удовольствие, увлекательный досуг. Плавание является важнейшим жизненным навыком, позволяющим сохранить жизнь себе и помочь в критической ситуации попавшим в беду и не умеющим плавать.
Издается в сотрудничестве с Ида-Вируским уездным советом по народному здоровью и безопасности