БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Продолжительность жизни идавирусцев на несколько лет меньше средней по Эстонии

В Ида-Вирумаа средняя продолжительность жизни заметно отличается от средней по Эстонии: ида-вируские женщины живут меньше, чем женщины в других краях Эстонии - 80,7 года против 82,8 года, ида-вируские мужчины живут в среднем 70,9 года, что на 3,3 года меньше средней продолжительности жизни мужчин в Эстонии.
Ожидаемая продолжительность жизни - главный индикатор здоровья народонаселения. До поставленной на 2030 год государственной цели в сфере ожидаемой продолжительности жизни мужчинам Ида-Вирумаа не хватает 7,1 года жизни, женщинам Ида-Вирумаа - 3,3 года.
Для повышения средней ожидаемой продолжительности жизни надо уменьшить преждевременную смертность (в возрасте до 65 лет), для чего следует обращать больше внимания на наиболее распространенные факторы риска. Формированию наиболее распространенных причин смерти, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и различных опухолей, во многом способствуют следующие факторы риска: избыточный вес, недостаток движения, несбалансированное питание, употребление алкоголя и табачной продукции.
Второе важное направление для снижения уровня преждевременной смертности - это борьба с наиболее частыми причинами смерти среди молодежи, каковыми являются несчастные случаи, отравления и травмы, в том числе самоубийства. Здесь тоже употребление алкоголя является важным фактором риска, но помимо этого можно заниматься безопасностью дома и на рабочем месте, безопасностью дорожного движения и поддержанием психического здоровья населения.
Количество прожитых в здравии лет, то есть без ограничений, вызванных проблемами со здоровьем, наиболее обобщенно отражает состояние здоровья народонаселения.
В Ида-Вирумаа мужчины проживают здоровыми 52 года, женщины - 54 года. По сравнению со средним по Европе, это меньше на 12 лет как у мужчин, так и у женщин. В соответствии с целями программы развития здоровья народонаселения, среднее количество прожитых в здравии лет вырастет к 2030 году у мужчин до 62 лет, у женщин - до 63 лет. Ида-вируским мужчинам до этого показателя не хватает 10,4 года, женщинам - 10,1 года.
Для увеличения количества прожитых в здравии лет следует заниматься заболеваниями, которые уже с раннего возраста начинают ограничивать повседневную жизнь людей, а также факторами риска их появления. Люди трудоспособного возраста больше всего находились на больничном лечении из-за опухолей, заболеваний органов пищеварения и органов кровообращения, факторы риска которых все те же: избыточный вес, недостаток движения, несбалансированное питание, употребление алкоголя и табачных изделий.
Одной из главных проблем на эстонском ландшафте здоровья является большая доля людей с избыточным весом среди как детей, так и взрослых. Среди ида-вируских первоклассников избыточный вес есть у трети (31,1%), а среди взрослых идавирусцев - у 54,6%. Тучность является фактором риска с точки зрения не только сердечных заболеваний, но и опухолей, диабета, заболеваний суставов и эндокринной системы, что, в свою очередь, тоже уменьшает количество лет, прожитых в здравии. Кардиообследования европейской молодежи выявили, что индекс массы тела как матери, так и отца связан с ожирением детей, а также с объемом талии у детей, а это значит, что избыточный вес родителей является фактором риска для формирования всех этих заболеваний и у детей.
Вторая проблема - частота психических и поведенческих нарушений, а также большое количество самоубийств. Тут наряду с услугами важна профилактическая деятельность по укреплению душевного здоровья: расширение социальных контактов и исключение изоляции; развитие возможностей и увеличение ценовой доступности занятий по интересам, а также обучение навыкам повседневной жизни уже в раннем возрасте.
Смертность в Ида-Вирумаа
В Ида-Вирумаа в 2021 году до 65-летнего возраста умерло значительно больше людей, чем в среднем по Эстонии.
Главными причинами смертности в Ида-Вирумаа являлись заболевания органов кровообращения, злокачественные опухоли (в 2021 году злокачественные опухоли горла, трахеи, бронхов и легких составили 20%) и заболевания дыхательных путей. Среди смертей от несчастных случаев, отравлений и травм самоубийства составили 24%. Смертность от заболеваний органов кровообращения в последние пять лет была выше средней по Эстонии.
Все несчастные случаи и смерти от вызванных алкоголем заболеваний можно предупредить, смерти от заболеваний органов кровообращения можно предупредить в более раннем возрасте, а среди вызванных опухолями смертей предупредить возможно смерти от связанных с образом жизни опухолей (например, горла и легких).
Несбалансированное питание, а также недостаточное и нерегулярное движение - это большие факторы риска появления избыточного веса и некоторых заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы, опухоли некоторых типов, диабет II типа).
В Ида-Вирумаа только четверть жителей (25,4%) питаются овощами в соответствии с принципами сбалансированного питания, это самый плохой в Эстонии показатель. Тех, кто в рабочие дни проводит перед экраном четыре и более часов свободного времени, в Ида-Вирумаа 33,8% среди взрослых, что тоже самый плохой показатель в Эстонии. По сравнению со средним по Эстонии меньше здесь также таких взрослых, которые раз в неделю или чаще занимаются оздоровительным спортом (48,0%).
Более половины лет жизни, потерянных в Эстонии из-за преждевременных (до 65 лет) смертей и болезней, связано с факторами риска или рискованным поведением. Среди мужчин больше всего лет жизни теряется из-за употребления алкоголя и других дурманящих веществ, далее следуют употребление табака и высокое кровяное давление. У женщин главными факторами являются высокое кровяное давление, высокий индекс массы тела, а также связанные с питанием факторы.
Издается в сотрудничестве с Ида-Вируским уездным советом по народному здоровью и безопасности