БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Продолжительность жизни идавирусцев на несколько лет меньше средней по Эстонии

Смертность в Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа в 2021 году до 65-летнего возраста умерло значительно больше людей, чем в среднем по Эстонии.

Главными причинами смертности в Ида-Вирумаа являлись заболевания органов кровообращения, злокачественные опухоли (в 2021 году злокачественные опухоли горла, трахеи, бронхов и легких составили 20%) и заболевания дыхательных путей. Среди смертей от несчастных случаев, отравлений и травм самоубийства составили 24%. Смертность от заболеваний органов кровообращения в последние пять лет была выше средней по Эстонии.

Все несчастные случаи и смерти от вызванных алкоголем заболеваний можно предупредить, смерти от заболеваний органов кровообращения можно предупредить в более раннем возрасте, а среди вызванных опухолями смертей предупредить возможно смерти от связанных с образом жизни опухолей (например, горла и легких).

Несбалансированное питание, а также недостаточное и нерегулярное движение - это большие факторы риска появления избыточного веса и некоторых заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы, опухоли некоторых типов, диабет II типа).

В Ида-Вирумаа только четверть жителей (25,4%) питаются овощами в соответствии с принципами сбалансированного питания, это самый плохой в Эстонии показатель. Тех, кто в рабочие дни проводит перед экраном четыре и более часов свободного времени, в Ида-Вирумаа 33,8% среди взрослых, что тоже самый плохой показатель в Эстонии. По сравнению со средним по Эстонии меньше здесь также таких взрослых, которые раз в неделю или чаще занимаются оздоровительным спортом (48,0%).

Более половины лет жизни, потерянных в Эстонии из-за преждевременных (до 65 лет) смертей и болезней, связано с факторами риска или рискованным поведением. Среди мужчин больше всего лет жизни теряется из-за употребления алкоголя и других дурманящих веществ, далее следуют употребление табака и высокое кровяное давление. У женщин главными факторами являются высокое кровяное давление, высокий индекс массы тела, а также связанные с питанием факторы.