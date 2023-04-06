Чт, 6.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве на аукцион выставлены 15 квартир

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Аукционный молоток.
Аукционный молоток. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Открытый аукцион, в котором могут участвовать как частные, так и юридические лица, состоится в четверг, 20 апреля в 10 часов.

Горожане, арендующие на данный момент продаваемые квартиры на основании договора, имеют предпочтительное право на покупку жилья.

Город намерен продать 15 квартир, стартовая цена - от 50 евро до 7 тысяч евро. Наибольшее количество квартир находится в Сомпаской части города - семь, среди них и самая дешевая, которую уже неоднократно пытались продать за символические 50 евро. Самые дорогие в списке: двухкомнатная в Силламяэ и однокомнатная в Ахтме - по 7 тысяч евро.

Принадлежащую Кохтла-Ярве квартиру в Люганузе хотят продать как минимум за две тысячи евро.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Экономика
Наверх