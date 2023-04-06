В Кохтла-Ярве на аукцион выставлены 15 квартир

Открытый аукцион, в котором могут участвовать как частные, так и юридические лица, состоится в четверг, 20 апреля в 10 часов.
Горожане, арендующие на данный момент продаваемые квартиры на основании договора, имеют предпочтительное право на покупку жилья.
Город намерен продать 15 квартир, стартовая цена - от 50 евро до 7 тысяч евро. Наибольшее количество квартир находится в Сомпаской части города - семь, среди них и самая дешевая, которую уже неоднократно пытались продать за символические 50 евро. Самые дорогие в списке: двухкомнатная в Силламяэ и однокомнатная в Ахтме - по 7 тысяч евро.
Принадлежащую Кохтла-Ярве квартиру в Люганузе хотят продать как минимум за две тысячи евро.
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