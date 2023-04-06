В Кохтла-Ярве на аукцион выставлены 15 квартир

Город намерен продать 15 квартир, стартовая цена - от 50 евро до 7 тысяч евро. Наибольшее количество квартир находится в Сомпаской части города - семь, среди них и самая дешевая, которую уже неоднократно пытались продать за символические 50 евро. Самые дорогие в списке: двухкомнатная в Силламяэ и однокомнатная в Ахтме - по 7 тысяч евро.