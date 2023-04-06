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Весенние ярмарки ⟩ В Кохтла-Ярве проведут, в Ахтме - нет

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ярмарка. Снимок иллюстративный.
Ярмарка. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

Горуправление Кохтла-Ярве дало разрешение ТОО "Assoll" на организацию с 7 по 9 апреля с 8 до 19 часов весенней ярмарки в Ярвеской части города (Кескаллеэ, 1).

Но вторая заявка - на организацию такого же мероприятия в Ахтмеской части города - через неделю была отклонена из-за создания неудобств окрестным жителям: палатки торговцев планировали разместить на участках пешеходной дороги по улице Ридакюла, 4 и на территории общественных зданий с автостоянкой, использование которых существенно ограничивалось бы в ярмарочные дни.

По мнению членов горуправления, в данном случае общественный интерес имеет преобладающее значение, поэтому организаторам ярмарок отказали.

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