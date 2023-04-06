Весенние ярмарки ⟩ В Кохтла-Ярве проведут, в Ахтме - нет

Но вторая заявка - на организацию такого же мероприятия в Ахтмеской части города - через неделю была отклонена из-за создания неудобств окрестным жителям: палатки торговцев планировали разместить на участках пешеходной дороги по улице Ридакюла, 4 и на территории общественных зданий с автостоянкой, использование которых существенно ограничивалось бы в ярмарочные дни.