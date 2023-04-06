СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует изменение оценок учеников в кивиылиской школе

В Ахтме и Нарве били женщин

2 апреля в полицию сообщили, что в квартире на Пуру теэ в Ахтме 45-летний мужчина ударил свою жену.

3 апреля полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Лехола в Ахтме мужчина избил свою сожительницу. Полиция задержала мужчину.

3 апреля в полицию сообщили, что в квартире на улице Пяхклимяэ в Нарве 30-летний мужчина толкнул женщину, которая в итоге получила травму.

Обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Мужчина с ножом пугал прохожих

3 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Тойлаской волости на улице бегает с ножом в руках 59-летний мужчина, в связи с чем заявитель почувствовал угрозу своей жизни.

Женщина отдала мошенникам большую сумму

В полицию обратилась проживающая в Кивиыли женщина, которой 22 марта позвонили мошенники, представившиеся сначала полицейскими, а потом работниками "Swedbank". По их просьбе женщина загрузила в свой телефон программу, с помощью которой мошенники получили доступ к ее банковским данным и перевели деньги с ее счета на неустановленные счета. Причиненный ущерб превысил 10000 евро.