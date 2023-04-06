СПАСАТЕЛИ ⟩ Сосульки на мосту угрожали участникам движения

В квартире распространялся опасный угарный газ

Вечером 3 апреля спасатели выезжали в квартирный дом на улице В. Маяковского в городе Силламяэ, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Измерительный прибор установил высокое содержание угарного газа - особенно в ванной комнате с газовым бойлером.