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СПАСАТЕЛИ ⟩ Сосульки на мосту угрожали участникам движения

3 апреля 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник утром в центр тревоги сообщили об опасных сосульках на виадуке на шоссе Таллинн - Нарва в деревне Эдизе Йыхвиской волости.

Спасатели убрали сосульки, движение регулировала полиция. Об опасности оповестили Департамент транспорта. 

В квартире распространялся опасный угарный газ

Вечером 3 апреля спасатели выезжали в квартирный дом на улице В. Маяковского в городе Силламяэ, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Измерительный прибор установил высокое содержание угарного газа - особенно в ванной комнате с газовым бойлером.

Комнаты проветрили.

Спасатели запретили пользоваться устройством, владелец пообещал вызвать специалиста для проверки оборудования.

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