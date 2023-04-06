СПАСАТЕЛИ ⟩ Сосульки на мосту угрожали участникам движения

В понедельник утром в центр тревоги сообщили об опасных сосульках на виадуке на шоссе Таллинн - Нарва в деревне Эдизе Йыхвиской волости.
Спасатели убрали сосульки, движение регулировала полиция. Об опасности оповестили Департамент транспорта.
В квартире распространялся опасный угарный газ
Вечером 3 апреля спасатели выезжали в квартирный дом на улице В. Маяковского в городе Силламяэ, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Измерительный прибор установил высокое содержание угарного газа - особенно в ванной комнате с газовым бойлером.
Комнаты проветрили.
Спасатели запретили пользоваться устройством, владелец пообещал вызвать специалиста для проверки оборудования.
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