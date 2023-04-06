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Ийзакуский дом призрения, проработавший 30 лет, закрылся

Кюлли Крийс
, журналист
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Старый дом выглядит красиво, но больше не соответствует требованиям, предъявляемым к дому призрения.
Старый дом выглядит красиво, но больше не соответствует требованиям, предъявляемым к дому призрения. Фото: Anneli Rannamäe

Перестройка старого дома, с тем чтобы привести его в соответствие требованиям, обошлась бы слишком дорого.

28 февраля последние десять клиентов НКО "Iisaku Hooldekeskus" были переведены в Ахтмеский дом призрения.

В конце марта Алутагузеское волостное управление расторгло договор аренды здания, заключенный с НКО в 2018 году на 20 лет.

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