Ийзакуский дом призрения, проработавший 30 лет, закрылся

Северное побережьеНовостиДля подписчиковИйзакуский дом призрения, проработавший 30 лет, закрылсяКюлли Крийс, журналист6 апреля 2023, 00:00Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Старый дом выглядит красиво, но больше не соответствует требованиям, предъявляемым к дому призрения. Фото: Anneli RannamäeПерестройка старого дома, с тем чтобы привести его в соответствие требованиям, обошлась бы слишком дорого.28 февраля последние десять клиентов НКО "Iisaku Hooldekeskus" были переведены в Ахтмеский дом призрения.В конце марта Алутагузеское волостное управление расторгло договор аренды здания, заключенный с НКО в 2018 году на 20 лет.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словаида-вирумааАлутагузеский попечительский центрIisaku HooldekeskusАннели РаннамяэАхтмеский дом призренияPекомендуем