Яанус Карилайд: За цены на энергоносители отвечает премьер-министр

Причину для сравнения дают высказывания премьер-министра в адрес главы "Eesti Energia" Хандо Суттера, покинувшего свой пост на прошлой неделе. Напомню, Суттер возглавил "Eesti Energia" 1 декабря 2014 года, когда премьер-министром был Таави Рыйвас. Кая Каллас в то время была депутатом Европарламента, но в Партии реформ наверняка говорили и о новом главе госкомпании, и о подписанном с ним договоре. Как юрист нынешний премьер-министр понимает права и обязанности по таким договорам лучше, чем простые люди, которых она дурачит своим псевдозаботливым порицанием некомпетентности Суттера.

Теперь, когда глава энергоконцерна отработал восемь с лишним лет, обвинять его во всех грехах на свете, когда волеизъявление и контроль собственника ослабли, просто несолидно. Похвалы заслуживает председатель совета "Eesti Energia" Анне Мере, которая не соглашается с таким боем с тенью и напоминает премьер-министру об основополагающем принципе права "Pacta sunt servanda" ("Договоры должны соблюдаться"). Согласен, что обмен информацией между министром финансов и премьер-министром в данном контексте выглядит просто жалко.

Из бюджетов эстонских семей высокие цены на энергию украли миллиард за последние полтора года. Премьер-министр просто не может одной стороной рта заявлять о недовольстве ценами на энергоносители, а другой вести коалиционные переговоры во имя того, чтобы раздать сотни миллионов налогового подарка наиболее состоятельным людям Эстонии.

"Теперь, когда глава энергоконцерна отработал восемь с лишним лет, обвинять его во всех грехах на свете, когда волеизъявление и контроль собственника ослабли, просто несолидно". ЯАНУС КАРИЛАЙД, председатель фракции Центристской партии Рийгикогу, Центристская партия

В Партии реформ примеры умения брать на себя ответственность все же можно найти в истории. Когда национальная авиакомпания "Estonian Air" закрыла свои двери осенью 2015 года, тогдашний министр Кристен Михал не прятался в кустах и не искал виновных, а был на передовой и делал все для того, чтобы жителям Эстонии не приходилось просиживать в аэропортах. Забота о клиентах и подданных государства и сейчас должна бы быть на первом месте.