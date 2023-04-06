Танцевальный спектакль "Волшебная лампа Аладдина" - для детей и взрослых

В среду, 12 апреля в 13.00 и 18.00 в нарвском центре культуры "Ругодив" - спектакль таллиннского театра танца "Polly" по мотивам сказки "Волшебная лампа Аладдина". Участвуют около ста артистов. Представление проходит в рамках II Международного фестиваля детской оперы и балета.
Наимудрейший султан расскажет красивую историю любви простого арабского парнишки Аладдина и принцессы Жасмин, которая смогла принести жителям арабского города Аграба долгожданную свободу и счастливую безбедную жизнь. Обаятельный волшебник и проказник устал сидеть тысячелетиями в волшебной лампе и был очень рад, когда у него, наконец, появился хозяин. На сцене раскроются все тайны загадочного Востока, героям придется преодолеть немало сложностей.
Яркий, красочный музыкально-танцевальный спектакль интересен как маленьким, так и взрослым зрителям. В нем заняты артисты Русского театра Александр Кучмезов и Екатерина Кордас, известные акробаты Андрей Медведский и Максим Николаев, около ста маленьких и взрослых артистов театра танца "Polly".
"Polly" - одна из самых больших танцевальных школ Эстонии. Ее воспитанники - лауреаты и обладатели гран-при международных и республиканских конкурсов, участники благотворительных и творческих проектов. С творчеством театра танца знакомы в Латвии, Литве, Болгарии, Англии, Германии, Испании, Португалии, России, Белоруссии.