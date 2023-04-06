Танцевальный спектакль "Волшебная лампа Аладдина" - для детей и взрослых

Наимудрейший султан расскажет красивую историю любви простого арабского парнишки Аладдина и принцессы Жасмин, которая смогла принести жителям арабского города Аграба долгожданную свободу и счастливую безбедную жизнь. Обаятельный волшебник и проказник устал сидеть тысячелетиями в волшебной лампе и был очень рад, когда у него, наконец, появился хозяин. На сцене раскроются все тайны загадочного Востока, героям придется преодолеть немало сложностей.

Яркий, красочный музыкально-танцевальный спектакль интересен как маленьким, так и взрослым зрителям. В нем заняты артисты Русского театра Александр Кучмезов и Екатерина Кордас, известные акробаты Андрей Медведский и Максим Николаев, около ста маленьких и взрослых артистов театра танца "Polly".