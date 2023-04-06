62 человека требуют прекращения проектирования канализации в Каукси

"Поскольку мы не высказывали Алутагузескому волостному управлению пожелания спроектировать водопроводные и канализационные трассы на северном побережье Чудского озера до деревень Каукси, Куру и Уускюла и построить очистные сооружения в Каукси, мы требуем, чтобы указанные водопроводные и канализационные трассы и очистные сооружения не были построены здесь на том основании, что этот проект фактически уничтожит всю нашу среду обитания".