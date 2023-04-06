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62 человека требуют прекращения проектирования канализации в Каукси

Кюлли Крийс
, журналист
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Местные жители больше всего беспокоятся из-за ручья Каукси, который летом маловоден, а весной выходит из берегов - сможет ли он принять сточные воды с очистных сооружений?
Местные жители больше всего беспокоятся из-за ручья Каукси, который летом маловоден, а весной выходит из берегов - сможет ли он принять сточные воды с очистных сооружений? Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Очистные сооружения испортят воздух и воду, а строительство трубопроводов уничтожит деревья, считают подписавшие петицию.

"Поскольку мы не высказывали Алутагузескому волостному управлению пожелания спроектировать водопроводные и канализационные трассы на северном побережье Чудского озера до деревень Каукси, Куру и Уускюла и построить очистные сооружения в Каукси, мы требуем, чтобы указанные водопроводные и канализационные трассы и очистные сооружения не были построены здесь на том основании, что этот проект фактически уничтожит всю нашу среду обитания".

Так начинается петиция с 62 подписями жителей деревень северного побережья Чудского озера, поступившая Алутагузескому волостному управлению в конце прошлой недели.

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