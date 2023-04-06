Эстонское турне "Trad.Attack!" на следующей неделе доберется до Нарвы

Неоднократно отмеченный наградами ансамбль выступал на "Свободной сцене" в Нарве и прошлой весной в рамках фестиваля "Tallinn Music Week", однако нынешний концерт станет частью "EESTI TUUR #2", то есть серии концертов с охватом всех уездов Эстонии.

Во втором туре по Эстонии ансамбль представит свой новый, четвертый по счету студийный альбом "Bring It On". В песнях нового альбома принимают участие грузинский вокальный хор "Ибери", канадская фолк-поп-группа "The East Pointers" и несколько отечественных музыкантов. Естественно, в туре, который продлится почти весь апрель, не будет недостатка и в старых хитах.

Впервые "Trad.Attack!" совершил турне по Эстонии в 2018 году, когда Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Тогда ида-вируский концерт группы состоялся в Йыхви.

В декабре 2021 года "Trad.Attack!" снял в Ида-Вирумаа совместный с российской этногруппой "Oligarkh" клип. Новая версия песни "Kuukene" снималась на берегу Чудского озера в лесах и на побережье в Куру, а также в Нарве и Вийвиконна, поддержал съемки Вируский кинофонд.

В Нарву можно попасть на концертном автобусе

Театрально-концертный автобус Тойлаской волости совершил свой первый рейс в марте, доставив интересующихся в Нарву на хитовую постановку театра "R.A.A.A.M." "Audients". Так как интерес публики был велик, а автобус почти полон, то и на концерт "Trad.Attack!" нынче также отправится спецавтобус. По маршруту: Кохтла-Нымме - Кохтла-Ярве - Йыхви - Тойла - Вока - Нарва. Билет на автобус стоит 5 евро.

- В окрестностях Тойлаской волости есть очень хорошие партнеры, у которых можно потреблять культурные впечатления. В Йыхвиском концертном доме имеется зал с прекрасной акустикой, который мы никогда не смогли бы предложить в своих домах культуры. В Нарве хорошим партнером является "Свободная сцена". Хороших партнеров, к которым можно поехать, по сути, много, но часто нет подходящего транспортного сообщения. Специальный театральный или концертный автобус - очень хорошее решение этой проблемы, - объяснила Кайса Пукк, руководитель в сфере культуры Тойлаской волости.

Если есть желание поехать на спецавтобусе в Нарву, можно написать по адресу: kaisa.pukk@toila.ee.