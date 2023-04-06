Анвар Самост: Есть только один плюс в коррупционном деле "Tallinna Sadam"

Я хорошо помню тот день в конце августа 2015 года, когда сотрудники Полиции безопасности задержали по подозрению в крупномасштабном взяточничестве двух единственных членов правления принадлежащего государству АО "Tallinna Sadam" Айна Кальюранда и Аллана Кийля, а также провели обыски в помещениях компании и по месту жительства подозреваемых. Издательство, в котором я работал, первым узнало эту новость и опубликовало ее. Досадно, что первые намеки на происходящее не вызвали особого шока или удивления ни у меня, ни у моих коллег.
Когда в течение следующих дней и недель поступала все новая информация о коррупционных подозрениях в отношении крупнейших чинов Эстонии, то казалось, что дела хоть и очень плохи, но по крайней мере можно надеяться, что последующая чистка будет четкой, быстрой и результативной.
Если, например, член совета "Tallinna Sadam" Калев Лилло и бывший многолетний председатель совета Нейнар Сели выражали большое удивление, то тогдашний министр экономики, тоже реформист Кристен Михал сказал журналистам, что узнал о производстве в отношении Кальюранда и Кийля сразу при вступлении в новую должность после весенних парламентских выборов. Прокуратура подтвердила, что следствие велось несколько лет. Все это указывало на то, что доказательства собирались долго и они весомы.
Теперь, в апреле 2023 года, то есть спустя почти восемь лет, шанс, что суд вынесет четкий приговор по делу "Tallinna Sadam", невелик. И это, вообще-то, шокирует.
Даже журналисты уже не вспомнят, не покопавшись в архиве, по какому эпизоду взятки получили обвинения Кальюранд, Кийль и их предполагаемые соучастники. То ли это было как-то связано с приобретением обслуживающих большие острова паромов у Турции и Польши. То ли с выбором оператора для островных судоходных линий. Или дело было во внесудебном соглашении, прекратившем спор с так и не построившим Муугаский терминал "Prevo Holding"?
Все эти дела покрылись на сегодня пылью истории, несмотря на 90 судебных заседаний, состоявшихся по данному уголовному процессу начиная с 2019 года в суде первой инстанции.
Перед судом работу проделала также парламентская комиссия по расследованию случая с "Tallinna Sadam", из заключительного рапорта которой следовало, что риск коррупции в "Tallinna Sadam" стал возможным из-за слабого и чрезмерно политизированного совета. Руководитель комиссии по расследованию Артур Талвик сказал, знакомя с рапортом, что любой мало-мальски мыслящий человек, который прочитает его, поймет, что казус полон политической коррупции. Помните? Польза от работы комиссии все же была, но об этом чуть позже.
В соответствии с предъявленным в суде обвинением, члены правления "Tallinna Sadam" в течение десяти лет получили взяток на несколько миллионов евро, причем большую часть они запросили с представителей судостроительных заводов Турции и Польши за заключение договоров о покупке паромных судов. Однако в суде дело продвигалось очень туго и принимало совершенно невероятные повороты.
"Теперь, в апреле 2023 года, то есть спустя почти восемь лет, шанс, что суд вынесет четкий приговор по делу "Tallinna Sadam", невелик. И это, вообще-то, шокирует".
АНВАР САМОСТ, журналист
Мало того, что адвокаты обвиняемых с самого начала выбрали путь затягивания производства, так и прокуратура не сумела продемонстрировать свою силу и прочность обвинения. Например, прокуроры нечаянно включили в первоначальное обвинительное заключение по уголовному делу беседы между собой. В итоге суд признал обвинительный акт недоработанным и вернул его прокуратуре, и только большее понимание со стороны окружного суда спасло положение. Никто не мог предположить, что начало столь важного судебного дела может тянуться так долго.
Почти сразу после начала заседаний Харьюский уездный суд по непонятной причине запретил их отражение, поэтому многие важные доказательства и свидетели общественности неизвестны. Госсуд, правда, отменил запрет в результате отдельного спора, однако вред уже был причинен. В октябре 2020 года уездный суд прекратил производство по делу Аллана Кийля, поскольку тот тяжело заболел. Кийль умер в июне прошлого года.
Открывшаяся теперь в качестве новой неожиданности перспектива того, что из-за смены народного судьи весь процесс может вернуться к исходному положению, стала как бы грустной точкой над грустным "i".
В заключение - к позитивному. Парламентская комиссия по расследованию случая с "Tallinna Sadam" в своем заключительном отчете предложила среди прочего разработать прозрачный механизм производства по выбору членов совета государственных коммерческих объединений, а также создать комитет по назначению составов советов. Это было сделано в 2017 году.
Есть множество примеров того, что по сравнению со временами 10-20-летней давности управление принадлежащими государству фирмами улучшилось. Последним примером стал недавний эпизод с "Eesti Energia", когда независимый совет не прогнулся под яростным давлением политиков.