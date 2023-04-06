Анвар Самост: Есть только один плюс в коррупционном деле "Tallinna Sadam"

Когда в течение следующих дней и недель поступала все новая информация о коррупционных подозрениях в отношении крупнейших чинов Эстонии, то казалось, что дела хоть и очень плохи, но по крайней мере можно надеяться, что последующая чистка будет четкой, быстрой и результативной.

Если, например, член совета "Tallinna Sadam" Калев Лилло и бывший многолетний председатель совета Нейнар Сели выражали большое удивление, то тогдашний министр экономики, тоже реформист Кристен Михал сказал журналистам, что узнал о производстве в отношении Кальюранда и Кийля сразу при вступлении в новую должность после весенних парламентских выборов. Прокуратура подтвердила, что следствие велось несколько лет. Все это указывало на то, что доказательства собирались долго и они весомы.

Теперь, в апреле 2023 года, то есть спустя почти восемь лет, шанс, что суд вынесет четкий приговор по делу "Tallinna Sadam", невелик. И это, вообще-то, шокирует.

Даже журналисты уже не вспомнят, не покопавшись в архиве, по какому эпизоду взятки получили обвинения Кальюранд, Кийль и их предполагаемые соучастники. То ли это было как-то связано с приобретением обслуживающих большие острова паромов у Турции и Польши. То ли с выбором оператора для островных судоходных линий. Или дело было во внесудебном соглашении, прекратившем спор с так и не построившим Муугаский терминал "Prevo Holding"?