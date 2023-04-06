Центральную аллею в Кохтла-Ярве предлагают украсить яйцами

В минувшие выходные члены горуправления вместе с добровольцами мастерили панно в форме пасхальных яиц. Материалом послужили использованные деревянные поддоны, которыми поделился местный предприниматель. Получилось более 20 штук разных размеров, теперь необходимо их украсить.

- Краски и другие необходимые материалы приобретены на собственные деньги членов горуправления - в городском бюджете денег не хватает, а что-то новое провести хочется, тем более что это прекрасный весенний праздник, который любят и ждут многие люди, - подчеркнула специалист по связям с общественностью Надежда Пахка. - Идею высказала мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, другие члены горуправления поддержали.

Разукрашивать яйца можно одному или в команде из коллег, друзей, членов семьи, соседей и т.д. Желающие поучаствовать могут забронировать панно по ССЫЛКЕ.

Те, кто не готов потрудиться над праздничным панно, могут просто прийти, чтобы провести пасхальный полдень в душевной компании, понаблюдать за творческим процессом, проявить свои таланты в тематических творческих мастерских, которые организует Кохтла-Ярвеский центр культуры, и отведать блинчиков с чаем. Для детей будет организована охота за пасхальными яйцами.