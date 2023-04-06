В Кохтла-Ярве кто-то убивает голубей

В начале недели жительница Кохтла-Ярве сообщила Эстонскому обществу дикой природы, что в общежитии по Пыхья алле, 9 орудует злой человек, убивающий голубей.

На фотографиях, отправленных в общество дикой природы, мертвые голуби лежат на земле у стены дома.

- Сначала их заманивают едой, а потом убивают. Спустя некоторое время трупы убирают, и все повторяется. Можно только догадываться, как долго творится такое безобразие, - передала слова сообщившей об этом женщины ида-вирумааский региональный руководитель общества дикой природы Марге Ояяэр.

Общество дикой природы передало информацию Департаменту охраны окружающей среды, и в тот же день на место происшествия прибыл инспектор.

- К тому времени дворник уже собрал мертвых птиц, мы отправим их на экспертизу в тартускую лабораторию, - сказала руководитель Ида-Вирумааского отделения департамента Кятлин Лизденис.

Экспертиза установит, из какого оружия стреляли в голубей - и действительно ли они были застрелены или же отравлены.

По словам Лизденис, инспектор также допросил свидетеля, ребенок которого видел, из какого окна были произведены выстрелы.

- С этим ребенком мы также поговорим в ближайшее время, - отметила она.

Департамент окружающей среды возбудил дело о проступке на основании Закона о защите животных. За совершение недопустимого деяния в отношении животного признанному виновным частному лицу грозит штраф в размере до 200 штрафных единиц (800 евро).

Марге Ояяэр из общества дикой природы рассказала, что по птицам в Кохтла-Ярве и раньше стреляли: две недели назад их волонтеру сообщили о чайке с пулевым ранением.