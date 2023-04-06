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ОДИН ВОПРОС ⟩ Какова цель объединения гимназий для взрослых с учреждениями профобразования?

Северное побережье
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Мерлин Татрик.
Мерлин Татрик. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

По инициативе Министерства образования и науки с 2019 года гимназии для взрослых были объединены с учреждениями профессионального образования в пяти уездах. На сегодня завершено исследование результатов объединения в этих уездах (это было сделано в Хаапсалу, Раквере, Выру, Пайде и Рапла). В Ида-Вирумаа эти учебные заведения пока не объединены.

Руководитель сферы политики образования взрослых Министерства образования и науки МЕРЛИН ТАТРИК:

- Более широкая цель объединения заключается в снижении доли взрослых с низким уровнем образования в населении, поскольку, как показывает статистика, уровень образования влияет на здоровье людей, работу и социальную жизнь, а также на чувство безопасности в обществе. Поэтому очень важно, чтобы после слияния взрослые, желающие продолжить обучение в общем образовании, нашли для себя подходящую школу и чтобы общее количество продолжающих обучение не уменьшалось.

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