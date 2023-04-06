ОДИН ВОПРОС ⟩ Какова цель объединения гимназий для взрослых с учреждениями профобразования?

- Более широкая цель объединения заключается в снижении доли взрослых с низким уровнем образования в населении, поскольку, как показывает статистика, уровень образования влияет на здоровье людей, работу и социальную жизнь, а также на чувство безопасности в обществе. Поэтому очень важно, чтобы после слияния взрослые, желающие продолжить обучение в общем образовании, нашли для себя подходящую школу и чтобы общее количество продолжающих обучение не уменьшалось.