В апреле в государственном лесу начинается период покоя гнездования

С середины апреля в государственном лесу наступает ежегодное весеннее затишье, связанное с периодом гнездования, которое продлится два с половиной месяца. В это время упор делается на лесохозяйственные работы, в основном - посадки.

По словам главного специалиста RMK по лесному хозяйству Олави Андреса, с 2002 года RMK объявляет период покоя гнездования каждую весну, то есть в этом году он будет объявлен уже в 21-й раз.

- Период покоя гнездования, объявляемый RMK, в этом году продлится на две недели дольше, чем в прошлом году - до 30 июня, - пояснил Андрес.

Цель покоя гнездования - забота о птицах и зверях в период, когда они выращивают свое потомство, а также желание избежать разрушения лесной почвы, размякшей в результате весенней оттепели. В период покоя гнездования RMK в основном занимается лесохозяйственными работами, одной из важнейших среди которых является создание нового поколения лесов. Каждый год RMK сажает более 20 миллионов новых деревьев.