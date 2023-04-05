Суд взвешивает освобождение Айво Петерсона из-под стражи

Как пишет ERR, решение по жалобе будет принято на следующей неделе.

Изначально суд планировал рассмотреть жалобу на открытом заседании, но по ходатайству прокуратуры заседание было объявлено закрытым.

Государственный прокурор Кати Рейтсак в беседе с корреспондентом ERR Дмитрием Куликовым не стала раскрывать детали предъявленных Айво Петерсону подозрений.

"На данный момент я не могу делиться такой информацией со СМИ", - сказала прокурор.

Она также воздержалась от прогнозов относительного того, когда Петерсону может быть предъявлено обвинение.

По данным СМИ, Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а также недавно посетил оккупированные РФ регионы Украины.

Помимо Петерсона были взяты под стражу также Дмитрий Роотси и Андрей Андронов.