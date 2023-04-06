Йыхвиским советником по культуре и спорту станет Аво Самбла

По словам Самбла, он думал об уходе с места руководителя Алутагузеского центра еще до того, как Йыхвиское волостное управление организовало конкурс на замещение должности советника. "У меня пошел там уже пятый год на посту руководителя, и я чувствовал, что для меня эта работа почти исчерпала себя и хотелось бы заняться чем-то новым", - сказал он.