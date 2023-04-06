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Йыхвиским советником по культуре и спорту станет Аво Самбла

Эрик Гамзеев
, журналист
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Аво Самбла, входивший также в число лучших молодых лыжников Эстонии, около десяти лет действует в Ида-Вирумаа в качестве лыжного тренера, а последние четыре года руководил также расположенным в Паннъярве Алутагузеским центром отдыха и спорта.
Аво Самбла, входивший также в число лучших молодых лыжников Эстонии, около десяти лет действует в Ида-Вирумаа в качестве лыжного тренера, а последние четыре года руководил также расположенным в Паннъярве Алутагузеским центром отдыха и спорта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Советником Йыхвиского волостного управления по культуре и спорту станет со следующей недели Аво Самбла, до сих пор руководивший расположенным в Паннъярве Алутагузеским центром отдыха и спорта.

По словам Самбла, он думал об уходе с места руководителя Алутагузеского центра еще до того, как Йыхвиское волостное управление организовало конкурс на замещение должности советника. "У меня пошел там уже пятый год на посту руководителя, и я чувствовал, что для меня эта работа почти исчерпала себя и хотелось бы заняться чем-то новым", - сказал он.

Самбла много лет был связан со спортивной жизнью Йыхви, и как лыжный тренер спортшколы, и как организатор спортивных мероприятий. Тренерскую работу он намерен продолжить также наряду с работой советника. "Это мое призвание, от которого я не хочу отказываться", - отметил он.

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