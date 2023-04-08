ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В ожидании более толстого ломтя колбасы экологических сборов

То, что во время предвыборной кампании все стороны были в этом вопросе довольно единодушны, должно бы давать надежду, что наконец-то начнут хоть немного сглаживать многолетнюю несправедливость.

В то же время - вопрос: станет это изменение масштабным или скорее косметическим, не оказывающим значительного влияния? Или же его изложат настолько неконкретно, что это ни к чему обязывать не будет?

Оптимизм уменьшают поступающие с переговоров все более грустные сигналы, как с каждым днем открывается все более мрачная истина о плохом финансовом положении государства.

Выплачиваемые ида-вирускими предприятиями и связанные с окружающей средой налоги составили около пяти процентов доходов госбюджета прошлого года. Это больше, чем, например, доходы от алкогольного и табачного акциза вместе взятые.

Если нынешние знаки указывают на то, что сланцевой электроэнергии произведут в этом году значительно меньше прошлогоднего, то уменьшатся в этом году и экологические сборы. Это означает еще одну переменную со знаком минус в уравнении, в котором надо свести возможности, а с другой стороны - растущие расходы государства и желание выполнить хоть какую-то часть щедрых предвыборных обещаний.