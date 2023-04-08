ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В ожидании более толстого ломтя колбасы экологических сборов

В конце недели должно выясниться, насколько конкретной фразой будет вписан в коалиционное соглашение скандировавшийся в Ида-Вирумаа перед выборами образующими правительство политиками лозунг о том, что уезд должен получать обратно значительно большую долю уплачиваемых здешними предприятиями эконалогов.
То, что во время предвыборной кампании все стороны были в этом вопросе довольно единодушны, должно бы давать надежду, что наконец-то начнут хоть немного сглаживать многолетнюю несправедливость.
В то же время - вопрос: станет это изменение масштабным или скорее косметическим, не оказывающим значительного влияния? Или же его изложат настолько неконкретно, что это ни к чему обязывать не будет?
Оптимизм уменьшают поступающие с переговоров все более грустные сигналы, как с каждым днем открывается все более мрачная истина о плохом финансовом положении государства.
Выплачиваемые ида-вирускими предприятиями и связанные с окружающей средой налоги составили около пяти процентов доходов госбюджета прошлого года. Это больше, чем, например, доходы от алкогольного и табачного акциза вместе взятые.
Если нынешние знаки указывают на то, что сланцевой электроэнергии произведут в этом году значительно меньше прошлогоднего, то уменьшатся в этом году и экологические сборы. Это означает еще одну переменную со знаком минус в уравнении, в котором надо свести возможности, а с другой стороны - растущие расходы государства и желание выполнить хоть какую-то часть щедрых предвыборных обещаний.
То есть та колбаса, что делается из собираемых в Ида-Вирумаа эконалогов, станет короче и тоньше прежнего. Ломоть какой толщины захочет и сможет отрезать для Ида-Вирумаа создаваемый властный союз?