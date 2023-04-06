14 апреля в Йыхвиском концертном доме состоится конференция памяти генерал-майора Александера Тыниссона, посвященная деятельности "Кайтселийта" перед II мировой войной, движению сопротивления и появлению движения лесных братьев, а также военному сотрудничеству Финляндии и Эстонии во II мировой войне. На конференции обсудят также, что принимать в расчет для укрепления обороноспособности Эстонии сегодня и в будущем.
ДРУЖИННИК ⟩ Темы нынешней конференции в честь генерала Тыниссона: движение сопротивления и война в Украине
Руководитель проводящего конференцию в шестой раз Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа сказала, что рассматриваемые темы с каждым годом приближались от Освободительной войны к сегодняшнему дню.
В центре внимания нынешней конференции будут движение лесных братьев и движение сопротивления. "Я очень довольна, что с докладами выступят также школьники", - сказала Реймаа. Вторая же часть конференции будет связана с развязанной Россией войной в Украине и ее влиянием на Эстонию.
Aлександер Тыниссон
Эстонский военачальник Александер Тыниссон родился 17 апреля 1875 г. и умер 30 июня 1940 г.
- Командующий Нарвским фронтом в Эстонской Освободительной войне.
- В 1934-1939 гг. был мэром Тарту, в 1939-1940 гг. - мэром Таллинна.
- С Йыхви генерала связывает мыза Эдизе, которую он получил за заслуги в Эстонской Освободительной войне.
- Чтобы увековечить память Александера Тыниссона, в 2005 году на центральной площади Йыхви установили в его честь памятник. В месяц дня его рождения - в апреле - Алутагузеская дружина "Кайтселийта" устраивает генеральский забег, а Общество Йыхвиского музея - конференцию.
С докладами на конференции выступят унтер-офицер запаса Аймар Кулдвере из Алутагузеской дружины, краевед Анне Нургамаа, историк Валло Реймаа, директор Института Финляндии Ханнеле Валкеэниеми, генерал-майор запаса Меэлис Кийли, председатель "Найскодукайтсе" Айри Тооминг и аналитик по безопасности и кинорежиссер Ильмар Рааг.
С ученическими докладами о движении сопротивления в районе Йыхви и Вайвара выступят ученики Йыхвиской основной школы Артур Чужас и ученики Йыхвиской гимназии Стенвер Дитрих и Каспар Кяэн.
По словам Анне-Ли Реймаа, Ханнеле Валкеэниеми покажет также отрывок из своего документального фильма "Kiiluvees" ("В кильватере") с заставляющим задуматься интервью с Виктором Прейманом, рассуждающим о выборе, который имелся у людей Эстонии в то время, когда красные оккупанты опять пришли на эту землю.
Ильмар Рааг будет говорить о том, как обычный гражданин Эстонии может реализовать свой патриотизм и каков для Эстонии стратегический опыт войны в Украине. Избранный недавно в Рийгикогу голосами ида-вируских избирателей генерал-майор запаса Меэлис Кийли раскроет сущность доктрины начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Герасимова.
Интересной обещает также стать дискуссия на тему, что принимать в расчет для укрепления обороноспособности Эстонии. Поскольку Финляндия только что стала членом НАТО, то наверняка интересно будет выслушать мысли Ханнеле Валкеэниеми о том, как это увеличит обороноспособность как Финляндии, так и Эстонии.
Регистрация на конференцию открыта до 10 апреля на домашней странице Общества Йыхвиского музея.
Проведение конференции поддерживают Йыхвиское волостное управление, Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры" и Общество Йыхвиского музея.
Программа исторической конференции Александера Тыниссона
14 апреля с 10.00 до 16.30 в большом зале Йыхвиского концертного дома
Модератор конференции - Калев Наур, член Общества Йыхвиского музея и Алутагузеской дружины
10.00 приветствия Maрис Тоомель (йыхвиский волостной старейшина) и Меэлиса Кийли (генерал-майор запаса)
10.20 дообеденный блок докладов. Исторический обзор
10.20 "Исторический взгляд на роль "Кайтселийта" перед II мировой войной" - Аймар Кулдвере, унтер-офицер запаса, Алутагузеская дружина "Кайтселийта"
10.45 "Возникновение движения лесных братьев летом 1941 года. Луллаское сражение - легенда и действительность" - Aнне Нургамаа, Алутагузеское отделение Эстонского общества охраны природы
11.15 ученические доклады от Йыхвиской основной школы и Йыхвиской гимназии
"Движение сопротивления в районе Вайвара" - Aртур Чужас, ученик 9-го класса Йыхвиской основной школы; руководитель Лийви Йыэметс. "Движение сопротивления в районе Йыхви" - Стенвер Дитрих и Каспар Кяэн, ученики 11-го класса Йыхвиской гимназии; руководитель Лейги Молодык
11.45 "Деятельность истребительных батальонов в Алутагузе летом 1941 года" - Валло Реймаа, Общество Йыхвиского музея, историк
12.05 "Финляндия и движение сопротивления в Эстонии во II мировой войне" - Ханнеле Валкеэниеми, директор Института Финляндии
12.30 отрывок из документального фильма "Kiiluvees", интервью с Виктором Прейманом (видео)
12.45 обед
13.30 послеобеденный блок докладов. Опыт войны в Украине
13.30 "Доктрина Герасимова и действительность" - Меэлис Кийли, генерал-майор запаса
13.55 "Как обычный гражданин Эстонии может реализовать свой патриотизм в случае угрозы? Стратегический опыт войны в Украине для Эстонии" - Ильмар Рааг, аналитик в сфере безопасности, кинорежиссер
14.20 "Роль "Найскодукайтсе" в военной гособороне и гражданской обороне" - Айри Тооминг, председатель "Найскодукайтсе"
14.45 дискуссионная панель. Опыт прошлого и сегодняшний день. Что принять в расчет для укрепления обороноспособности Эстонии в будущем?
Модератор дискуссии - Яак Саар, руководитель по развитию Йыхвиской основной школы, член Общества Йыхвиского музея и Алутагузеской дружины
Meэлис Кийли, генерал-майор запаса; Ильмар Рааг, аналитик в сфере безопасности и кинорежиссер; Айри Тооминг, председатель "Найскодукайтсе" и Ханнеле Валкеэниеми, директор Института Финляндии
16.15-16.30 итоги конференции, заключительные слова