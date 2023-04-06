ДРУЖИННИК ⟩ Темы нынешней конференции в честь генерала Тыниссона: движение сопротивления и война в Украине

По словам Анне-Ли Реймаа, Ханнеле Валкеэниеми покажет также отрывок из своего документального фильма "Kiiluvees" ("В кильватере") с заставляющим задуматься интервью с Виктором Прейманом, рассуждающим о выборе, который имелся у людей Эстонии в то время, когда красные оккупанты опять пришли на эту землю.

Ильмар Рааг будет говорить о том, как обычный гражданин Эстонии может реализовать свой патриотизм и каков для Эстонии стратегический опыт войны в Украине. Избранный недавно в Рийгикогу голосами ида-вируских избирателей генерал-майор запаса Меэлис Кийли раскроет сущность доктрины начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Герасимова.

Интересной обещает также стать дискуссия на тему, что принимать в расчет для укрепления обороноспособности Эстонии. Поскольку Финляндия только что стала членом НАТО, то наверняка интересно будет выслушать мысли Ханнеле Валкеэниеми о том, как это увеличит обороноспособность как Финляндии, так и Эстонии.

Регистрация на конференцию открыта до 10 апреля на домашней странице Общества Йыхвиского музея.

Программа исторической конференции Александера Тыниссона

14 апреля с 10.00 до 16.30 в большом зале Йыхвиского концертного дома

Модератор конференции - Калев Наур, член Общества Йыхвиского музея и Алутагузеской дружины

10.00 приветствия Maрис Тоомель (йыхвиский волостной старейшина) и Меэлиса Кийли (генерал-майор запаса)

10.20 дообеденный блок докладов. Исторический обзор

10.20 "Исторический взгляд на роль "Кайтселийта" перед II мировой войной" - Аймар Кулдвере, унтер-офицер запаса, Алутагузеская дружина "Кайтселийта"

10.45 "Возникновение движения лесных братьев летом 1941 года. Луллаское сражение - легенда и действительность" - Aнне Нургамаа, Алутагузеское отделение Эстонского общества охраны природы

11.15 ученические доклады от Йыхвиской основной школы и Йыхвиской гимназии

"Движение сопротивления в районе Вайвара" - Aртур Чужас, ученик 9-го класса Йыхвиской основной школы; руководитель Лийви Йыэметс. "Движение сопротивления в районе Йыхви" - Стенвер Дитрих и Каспар Кяэн, ученики 11-го класса Йыхвиской гимназии; руководитель Лейги Молодык

11.45 "Деятельность истребительных батальонов в Алутагузе летом 1941 года" - Валло Реймаа, Общество Йыхвиского музея, историк

12.05 "Финляндия и движение сопротивления в Эстонии во II мировой войне" - Ханнеле Валкеэниеми, директор Института Финляндии

12.30 отрывок из документального фильма "Kiiluvees", интервью с Виктором Прейманом (видео)

12.45 обед

13.30 послеобеденный блок докладов. Опыт войны в Украине

13.30 "Доктрина Герасимова и действительность" - Меэлис Кийли, генерал-майор запаса

13.55 "Как обычный гражданин Эстонии может реализовать свой патриотизм в случае угрозы? Стратегический опыт войны в Украине для Эстонии" - Ильмар Рааг, аналитик в сфере безопасности, кинорежиссер

14.20 "Роль "Найскодукайтсе" в военной гособороне и гражданской обороне" - Айри Тооминг, председатель "Найскодукайтсе"

14.45 дискуссионная панель. Опыт прошлого и сегодняшний день. Что принять в расчет для укрепления обороноспособности Эстонии в будущем?

Модератор дискуссии - Яак Саар, руководитель по развитию Йыхвиской основной школы, член Общества Йыхвиского музея и Алутагузеской дружины

Meэлис Кийли, генерал-майор запаса; Ильмар Рааг, аналитик в сфере безопасности и кинорежиссер; Айри Тооминг, председатель "Найскодукайтсе" и Ханнеле Валкеэниеми, директор Института Финляндии

16.15-16.30 итоги конференции, заключительные слова