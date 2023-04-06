ДРУЖИННИК ⟩ Для подготовки к генеральскому забегу нынче приходится тренироваться на снегу

В этом году участники генеральского забега, ставшего одним из знаковых мероприятий Алутагузеской дружины, должны учитывать, что большая часть трассы, вероятно, будет покрыта снегом.
Главный организатор забега, который пройдет в Паннъярве 15 апреля, Айвар Оя сказал, что снег, выпавший в начале апреля, вероятно, останется в лесу даже в середине апреля. Большая часть трассы генеральского забега пройдет между куртнаскими озерами в холмистом лесу. "Шанс застрять в снегу вполне вероятен, но условия для всех равные", - сказал он.
В программе генеральского забега традиционно присутствует 20-километровый армейский забег. В этом году можно выбрать между дистанциями 7 км и 4 км. Учащиеся могут принять участие в двухкилометровом молодежном забеге.
В этом году народный забег, организованный совместно с Алутагузеским волостным управлением, также является частью Ида-Вирумааской беговой серии и будет ее первым этапом. Всего в серии семь этапов.
20-километровую дистанцию армейского забега необходимо пройти в сапогах и с рюкзаком весом не менее 15 кг. Можно ограничиться 10 кг, но в таком случае придется бежать с оружием. Большинство лучших выбирали более тяжелый рюкзак.
Айвар Оя надеется, что в армейском забеге поучаствует тройка призеров прошлого года: Индрек Роос, Яанус Роос и Александер Тоотс.
Тартумааский кайтселийтчик Индрек Роос, выигравший в прошлом году генеральский забег в восьмой раз, на финише признался, что спецподготовка заключалась в работе в лесу и заготовке дров. Также пришедший на финиш третьим единственный из участников в звании генерала замдиректора КаПо уроженец Ида-Вирумаа Александер Тоотс признался, что успех в этом соревновании приносит физический труд. "Специальная тренировка заключалась в копании земли на поле", - сказал он.